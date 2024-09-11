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TOYOTA獲日政府批准「開發＆生產固態電池」！電動車充滿可跑1000KM

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 日前對外宣布固態電池量產計畫已獲得日本經濟產業省批准，這項技術未來將應用在新世代電動車款當中，使得 Toyota 在電動車市場的投入更邁進一步。

▲Toyota 宣布日本經濟產業省批准生產固態電池開發及量產計畫。

相較於液態電解質電池，固態電池擁有更高的密度，代表著其在相同體積的條件下可以儲存更多電量。因此這項技術的實際應用可以有望提升電動車的續航里程表現，而 Toyota 的官方目標是可以達到 1,000 公里 (單次滿電)。另外固態電池也有不容易過熱或者漏液的風險，因此安全性也更加可靠。

日本經濟產業省批准  Toyota 進行固態電池開發和生產不僅可以提升當地對於電池開發的技術能力，亦能保障企業在資金和研發的投入度，大幅度推動汽車產業的升級與改革。按照計畫，Toyota 最快有望於 2027 年正式推出搭載固態電池的純電動車款。

不過固態電池看似前景光明，但是目前生產製造流程還面臨到技術成本問題，主要原因是電池材料成本過高，且製造流程相當繁雜，需要進行高精度控制。因此如何降低生產成本以及提升產能，相信是接下來要進行商業化面臨到的最大考驗。相信在日本政府的支持，以及 Toyota 在研發上的投入，上述的問題有望可以獲得解決。

電動車目前最大的瓶頸在於續航里程以及充電，如果 Toyota 成功打造單次充滿電可突破 1,000 公里的續航力，無疑是可以更加吸引仍在觀望的一般消費者，提升電動車在市場上的接受度。

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關鍵字：TOYOTA豐田固態電池開發量產日本

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