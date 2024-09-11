台灣「TOYOTA神車休旅改款」三度曝光！汽油、油電雙動力預計第4季上場

▲台灣TOYOTA Corolla Cross第三次送測曝光，暗示改款登台喜事近了。（圖／翻攝自環境部）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Corolla Cross自車安網送測汽油、油電曝光後，近來再度現身在環境部合格名單，似乎就在暗示改款新TOYOTA Corolla Cross離發表不遠了，從陸續送測的資訊來推測，台灣改款TOYOTA Corolla Cross應會繼續維持汽油、油電雙動力！

▲TOYOTA Corolla Cross於環境部送測汽油車款，加上日前車安網曝光規格，將維持1.8升汽油與油電。

車安網日前曝光送測資訊，分別有汽油、油電2種車型，而環境部合格名單目前可見汽油車款，並參考泰國亞太規配置，台灣小改款TOYOTA Corolla Cross動力預計不會變動，提供1.8升汽油與1.8升油電。

▲台灣改款Corolla Cross將帶來最新外型與升級電子手剎車。

台灣改款新TOYOTA Corolla Cross走向可參考去年泰規與今年菲律賓上市的亞太規，兩地動力規格變動不大，主要是針對外型、內裝升級換新，而標準款則是換上醒目的車頭設計，與新一代Camry神似，而GR Sport運動款在國外也沒缺席。

台灣消費者相當重視的電子手剎車，有望在改款新Corolla Cross補齊，畢竟學弟Yaris Cross都已配置電子手剎車，高一階TOYOTA Corolla Cross將補上關鍵配備來強化戰力。