台灣「福特進口新年式Focus ST」要來了！升級多項配備最快10月登場

▲經銷端暴雷新年式Focus ST與旅行車Focus ST Wagon資訊曝光。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福特六和除了將有改款新Kuga正在籌備中，近來經銷端曝光新年式Focus ST也即將登場，更有初步的升級配備流出，最快10月就能與台灣消費者見面！

▲新年式全車系五門掀背、旅行車將換上新的數位儀錶。

經銷端曝光新年式Focus ST與Focus ST Wagon旅行車資訊，雖還未有進一步的售價，但已知將藉由新年式針對Focus ST全車系換上新的數位儀錶，但傳出將會取消MY KEY智慧鑰匙功能。

▲旅行車將新增重點的自動停車輔助，標準款掀背將取消CCD 主動式懸吊。

旅行車Focus ST Wagon新年式升級最有感，在原本的Co-Pilot360輔助駕駛，計劃增加自動停車FAPA 2.0系統，並還追加車門防撞邊條；至於五門掀背的Focus ST則會取消CCD 主動式懸吊，這一點相較來說將稍微可惜。

全車系動力維持不變，動力採2.3升渦輪具備280匹馬力、42.3公斤米輸出。福特六和於去年導入小改款Focus，並帶來進口的Focus ST、Focus ST Wagon，售價分別為148.9、156.9萬，至於新年式價格是否變動，待最後官方公告為主。