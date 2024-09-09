57.9萬！台灣「中華三菱Colt Plus」配備升級不加價　60萬內唯一環景

▲三菱Colt Plus久違的戰力升級！不用60萬免費升級3D環景。（圖／翻攝自中華三菱）

記者徐煜展／綜合報導

自TOYOTA Vios取消入門款後，加上Kia Picanto暫時退場，中華三菱Colt Plus成為唯一的60萬有找國產小車，近來Colt Plus推出有感的戰力升級，針對頂規款車型祭出免費升級3D環景福利！

▲導入新多媒體螢幕，包含最新的3D環景影像。

台灣60萬有找小車可算近乎消滅殆盡，國產車僅剩中華三菱Colt Plus一枝獨秀，目前現售的中華三菱Colt Plus提供53.9萬、57.9萬兩款車型，而本次9月最新的購車優惠，就是針對主力的57.9萬推出升級配備福利。

售價57.9萬的輕鬆款9月完成領牌，可免費升級市價3.3萬的3D環景多媒體螢幕，讓三菱Colt Plus帶來表現更好的車輛安全把關，其中並結合3D環景功能，並有原廠導航、藍芽連結等裝置。

▲動力採1.5升自然進氣。

中華三菱雖說是沙場老將，不過仍是60萬唯一擁有電動尾門車款，此次升級後還有更方便的3D環景功能，動力全車系維持1.5升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱後，繳出112匹馬力、15公斤米扭力，平均油耗為16.1km/L。