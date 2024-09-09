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台灣「MG HS、ZS休旅」漲價恐破百萬！MG4開放訂車排單、免費升級配備

▲MG經銷端藏有玄機，似乎透露未來售價將調漲！（圖／翻攝自MG）

▲MG經銷端藏有玄機，似乎透露未來售價將調漲！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

受到政府零件自製率衝擊，首當其衝的MG品牌，旗下HS、ZS衝擊變成限量接單，而MG4官網則暫停銷售下架。近來台灣MG經銷端釋出的最新型錄中，似乎暗示HS、ZS未來售價恐將調漲，而MG4則傳來好消息，經銷端可接受排單訂車，並免費升級贈送不少配備！

▲MG經銷端藏有玄機，似乎透露未來售價將調漲！（圖／翻攝自MG）

▲未來HS休旅售價調漲後，恐接近百萬門檻與CR-V相當。

直接受到零件自製率衝擊的台灣MG，為了達成政府新制要求，必須達到零件自製率第1年20%、第2年30%、第3年35%，所造成的成本增加，未來恐將轉嫁到台灣消費者，而最新的MG經銷端促銷文案就似乎透露未來將有漲價動作。

目前台灣MG熱賣的HS中型休旅，提供1.5渦輪、2.0渦輪、1.5 PHEV等3款動力，售價91.5～121.9萬，未來售價調漲後，入手門檻恐突破百萬，而ZS小休旅現售價為74.9萬，這2款車型未來售價恐將有調漲動作。

▲MG經銷端藏有玄機，似乎透露未來售價將調漲！（圖／翻攝自MG）

▲MG

▲MG4目前仍可親臨經銷端訂車。

至於官網停售的MG4則有好消息！暫停接單的99.9萬、118.9萬的MG4，若消費者仍有購車需求，可與銷售端簽訂「訂購意向書」，雖未有詳細的交車時程，但能享有優先排序訂單福利，還加送價值15,800元的電子後視鏡與MG4模型車，但在官網停售前下訂的消費者，則沒以上提供福利。

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