ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA攜手日本政府＆車廠　投1兆日圓擴大汽車電池產能至120萬度

豐田、日產汽車將在政府支持下將蓄電池產能擴大1.5倍。（圖／摘自豐田推特）

▲豐田、日產汽車將在政府支持下將蓄電池產能擴大1.5倍。（圖／摘自豐田推特）

圖文／CTWANT

豐田汽車(7303.T)、日產汽車(7201.T)等車和其他公司將在政府支持下，通過總計1兆日圓(約69.7億美元)的投資，擴建工廠幫助日本將蓄電池（storage battery）產能擴大1.5倍。報導內容提到，這些投資將主要用於汽車電池，並將產能從80百萬度(GWh)提高到120百萬度。

日本政府與民營企業將共同提升對經濟安全保障和節能至關重要的戰略物資的供應能力。豐田和日產預計將分別投資約2,500億日圓和1,500億日圓，而電子產品製造商松下電器(Panasonic Holdings)將投資約5,500億日圓。

日本經濟產業省（METI）的目標是到2030年使電池產能達到150百萬度，而目前先將可供應的蓄電池從80百萬度提升到120百萬度，預計不久會宣布為此提供高達3,500億日圓的補貼。

據日經報導，經濟產業省還將為電池組件和製造設備的生產提供援助。豐田將在兩家電池子公司增產鋰離子電池等；將在福岡縣新建EV用電池工廠。計畫在2028年底開始投產，包括兵庫縣工廠在內的總投資額約為2,500億日元，經濟產業省也將提供850億日圓左右的補助。而日產將在福岡縣生產車載磷酸鐵鋰（LFP）電池。

不過，上述所提到的日企，股價表現並沒有受到此新聞所激勵。日經指數6日早盤結束時，收跌0.24%，豐田汽車下跌1.64%，日產汽車跌0.46%。

延伸閱讀
快訊／麻豆監理站代辦員「水泥車前拆車牌」　遭駕駛輾過腦漿溢出慘死
高國豪怒噴「高家有妳丟臉可悲」　大嫂公開私訊對話：哥哥女友哪位你沒約過？
正妹晾衣服「下秒內褲被風吹走」　竟掉在陌生男頭上

關鍵字：TOYOTA豐田電池投資Nissan日產電動車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

速霸陸Outback推出黑化特仕版2024-09-09

鴻海平台打造「全新電動MPV」9月登場2024-09-09

TOYOTA攜手日本政府擴大電池產能2024-09-09

保時捷特殊願望計畫打造專屬9112024-09-09

奧迪S6＆S7美規推運動版特仕車2024-09-08

比亞迪Shark皮卡車即將進軍澳洲2024-09-08

福斯平價性能房車北美開賣2024-09-08

TOYOTA海力士皮卡變身移動小套房2024-09-08

Zeekr極氪品牌第5款新車大陸登場2024-09-08

TOYOTA與BMW宣布加強合作關係2024-09-08

熱門文章

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找2024-09-07

TOYOTA攜手日本政府擴大電池產能2024-09-09

保時捷特殊願望計畫打造專屬9112024-09-09

奧迪S6＆S7美規推運動版特仕車2024-09-08

TOYOTA海力士皮卡變身移動小套房2024-09-08

比亞迪Shark皮卡車即將進軍澳洲2024-09-08

福斯平價性能房車北美開賣2024-09-08

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光2024-09-03

台灣「Volvo入門休旅」全新命名曝光2024-09-04

新一代「三菱7人座休旅」首度現身2024-09-05

相關新聞

奧迪S6＆S7「美規推運動版特仕車」！外觀專屬灰色烤漆＋黑化內裝

奧迪S6＆S7「美規推運動版特仕車」！外觀專屬灰色烤漆＋黑化內裝

比亞迪「Shark皮卡車」即將進軍澳洲！新能源動力綜合續航840KM

比亞迪「Shark皮卡車」即將進軍澳洲！新能源動力綜合續航840KM

福斯「平價性能房車Jetta GLI」北美開賣！228匹馬力合新台幣109萬

福斯「平價性能房車Jetta GLI」北美開賣！228匹馬力合新台幣109萬

TOYOTA海力士皮卡車「變身移動小套房」！泰業者推露營車改裝服務

TOYOTA海力士皮卡車「變身移動小套房」！泰業者推露營車改裝服務

想賣了蛋黃區出租房！拿到8、900萬「投入ETF」　一票卻搖頭

想賣了蛋黃區出租房！拿到8、900萬「投入ETF」　一票卻搖頭

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

TOYOTA攜手日本政府＆車廠　投1兆日圓擴大汽車電池產能至120萬度

TOYOTA攜手日本政府＆車廠　投1兆日圓擴大汽車電池產能至120萬度

保時捷特殊願望計畫「打造專屬於你的911」！從內到外都能夢想成真

保時捷特殊願望計畫「打造專屬於你的911」！從內到外都能夢想成真

奧迪S6＆S7「美規推運動版特仕車」！外觀專屬灰色烤漆＋黑化內裝

奧迪S6＆S7「美規推運動版特仕車」！外觀專屬灰色烤漆＋黑化內裝

TOYOTA海力士皮卡車「變身移動小套房」！泰業者推露營車改裝服務

TOYOTA海力士皮卡車「變身移動小套房」！泰業者推露營車改裝服務

比亞迪「Shark皮卡車」即將進軍澳洲！新能源動力綜合續航840KM

比亞迪「Shark皮卡車」即將進軍澳洲！新能源動力綜合續航840KM

福斯「平價性能房車Jetta GLI」北美開賣！228匹馬力合新台幣109萬

福斯「平價性能房車Jetta GLI」北美開賣！228匹馬力合新台幣109萬

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366