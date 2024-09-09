TOYOTA攜手日本政府＆車廠　投1兆日圓擴大汽車電池產能至120萬度

▲豐田、日產汽車將在政府支持下將蓄電池產能擴大1.5倍。（圖／摘自豐田推特）

圖文／CTWANT

豐田汽車(7303.T)、日產汽車(7201.T)等車和其他公司將在政府支持下，通過總計1兆日圓(約69.7億美元)的投資，擴建工廠幫助日本將蓄電池（storage battery）產能擴大1.5倍。報導內容提到，這些投資將主要用於汽車電池，並將產能從80百萬度(GWh)提高到120百萬度。

日本政府與民營企業將共同提升對經濟安全保障和節能至關重要的戰略物資的供應能力。豐田和日產預計將分別投資約2,500億日圓和1,500億日圓，而電子產品製造商松下電器(Panasonic Holdings)將投資約5,500億日圓。

日本經濟產業省（METI）的目標是到2030年使電池產能達到150百萬度，而目前先將可供應的蓄電池從80百萬度提升到120百萬度，預計不久會宣布為此提供高達3,500億日圓的補貼。

據日經報導，經濟產業省還將為電池組件和製造設備的生產提供援助。豐田將在兩家電池子公司增產鋰離子電池等；將在福岡縣新建EV用電池工廠。計畫在2028年底開始投產，包括兵庫縣工廠在內的總投資額約為2,500億日元，經濟產業省也將提供850億日圓左右的補助。而日產將在福岡縣生產車載磷酸鐵鋰（LFP）電池。

不過，上述所提到的日企，股價表現並沒有受到此新聞所激勵。日經指數6日早盤結束時，收跌0.24%，豐田汽車下跌1.64%，日產汽車跌0.46%。

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