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只賣35萬！Nissan開賣「全新電動小車」進軍歐洲　換電、充電都能用

▲Nissan、Silence展開合作，進軍歐洲開賣全新2人電動小車。（圖／翻攝自Silence）

▲Nissan、Silence展開合作，進軍歐洲開賣全新2人電動小車。（圖／翻攝自Silence）

記者徐煜展／綜合報導

以2輪機車市場起家的Silence，跨界與Nissan合作進軍歐洲電動車市場，於義大利、法國開賣全新的S04小型電動車，當地售價採電池訂閱制9,870歐元，僅要折合新台幣35萬就能開上路！

▲Nissan、Silence展開合作，進軍歐洲開賣全新2人電動小車。（圖／翻攝自Silence）

▲Nissan、Silence展開合作，進軍歐洲開賣全新2人電動小車。（圖／翻攝自Silence）

▲Silence S04主打輕便都會代步，小巧尺碼利於擁擠城市穿梭。

Silence旗下的S04小型電動車進駐歐洲Nissan經銷商據點開賣，該車主打都會代步為主，尺碼2,280 x 1,290 x 1,590 mm，最多可容納2人座配置，屬於小型電動車的S04，僅有2米的車長，在一般停車格停下2輛S04也不是問題！

▲Nissan、Silence展開合作，進軍歐洲開賣全新2人電動小車。（圖／翻攝自Silence）

▲Nissan、Silence展開合作，進軍歐洲開賣全新2人電動小車。（圖／翻攝自Silence）

▲Silence S04可支援換電操作，最大續航力175公里。

Silence S04支援一般充電、換電2種方式，如果找不到換電站，一般充電能解決燃眉之急，車輛電池位於後輪處，僅需輕鬆的拉取、推送，就能完成換電動作。於義大利、法國率先開賣的Silence S04，採單電池、雙電池配置，提供L6e、L7e兩種車型可選。

入門的L6e擁有14匹馬力，極速來到45km/h，續航力為175公里；而需要駕照才能上路的L7e，則升級到雙電池，馬力來到19匹，極速擁有85 km/h，續航力較單馬達縮減來到149公里。

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