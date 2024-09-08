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TOYOTA海力士皮卡車「變身移動小套房」！泰業者推露營車改裝服務

圖文／7Car 小七車觀點

目前在泰國販售的 Toyota Hilux Champ 以簡約、多功能性迅速在當地獲得消費者青睞，促使當地許多改裝業者針對其開發相關的配件。近期有一間泰國公司 Carryboy 推出了 Hilux Champ 露營車改裝服務，在車輛後方加裝露營用的車廂，滿足喜愛戶外休憩的車主。

▲泰國改裝業者 Carryboy 推出 Toyota Hilux Champ 露營車改裝套件。

根據 Carryboy 官方介紹，這款專為 Hilux Champ 打造的露營車後方的車廂最多可容納 6 人，內部提供一處起居空間，下方的座椅可以打平轉換成床位，而在上鋪還有一處有含天窗的睡眠空間。另外再後方還有一個小浴室，配有馬桶和熱水淋浴，配有 100 公升淡水箱。其餘設施還有餐桌、隱藏式 LED 照明、儲藏空間、百葉窗、80 公升冰箱、廚房用具、水槽、32 吋電視和空調。而在車外方面，還特別增加電動側踏板以方便進出、電動遮陽篷和滑軌式廚具。

電力系統部分，標準電池容量為 9,600 Wh，但對於想要更長時間的車主來說，官方還提供可以升級到 19,200 Wh 或 28,800 Wh 的電池組。同時，車頂還配備太陽能電板儲存電力。

動力上，Toyota Hilux Champ 採用 IMV 梯形平台打造，與 Hilux共用相同的底盤技術。原廠提供三種動力工選擇，包含 2.0 升汽油引擎 (1TR-FE)、2.7 升汽油引擎 (2TR-FE)和 2.4 升渦輪柴油引擎 (2GD-FTV)。入門的 2.0 升汽油引擎可產生 137 匹最大馬力和 183 牛頓米峰值扭力。2.7 升汽油引擎則有 164 匹最大馬力和 245 牛頓米的扭力。頂級的 2.4 升渦輪柴油引擎可輸出 148 匹和 343 牛頓米。不過 Carryboy 似乎僅接受 2.4 升柴油動力系統，並搭配 6 速自排變速箱，且後懸吊也將會經過升級對應後方車廂的重量。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTAHilux海力士皮卡車露營車汽車新車改裝泰國

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