TOYOTA與BMW共同宣布「加強合作關係」！第3代氫燃料電池開發中

圖文／7Car 小七車觀點

日本車廠巨擎 Toyota 和 BMW Group 日前共同宣布加強氫能領域的合作關係，並簽署了實現碳中和、建立氫能社會的基本協議。未來將共同致力於燃料電池系統的開發和基礎設施的改善。

▲Toyota 取締役社長佐藤恆治 (照片左) 與 BMW AG 執行長 Oliver Zipse (照片右)。

兩家公司首度於 2011 年 12 月同意在環保科技領域建立中長期合作關係，迄今已合作 10 多年，共同開發出燃料電池和跑車等環保技術，兩家公司有實現氫社會的共同願望，將加速燃料電池系統的技術創新。

目前 Toyota和 BMW 正在合作開發第三代燃料電池系統，該系統將安裝在兩家品牌旗下車款上，為客戶提供更多元的燃料電池汽車 (FCEV) 選擇。而具體的第一步，BMW 計劃於 2028 年開始生產首款量產 FCEV。

另外雙方也將努力透過合作開發和採購創造協同效應，透過整合動力總成單元降低成本，擴大商用車和乘用車的需求。另外也將希望 FCEV 能夠成為市場上更加熟悉的選擇，為實現氫社會做出貢獻。

據 Toyota 表示，在努力實現碳中和的過程中，Toyota 將氫定位為重要能源，並一直與許多合作夥伴，在「生產、儲存、儲存、使用」等領域展開合作。

Toyota 的目標是成為都市生活圈最好的汽車品牌，並紮根於每個市場，響應每個地區的市場特徵和客戶需求。展望未來，Toyota 將透過提供以多途徑為中心的多種選擇，例如 FCEV、電動車 (BEV)、混合動力車 (HEV) 和插電式混合動力車 (PHEV)，繼續穩步減少二氧化碳排放量，且將根據各個地區的客戶需求繼續努力。