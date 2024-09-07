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Land Rover「經典越野老車重生」！高度客製化要價新台幣799萬起

圖文／7Car 小七車觀點

英倫越野品牌 Land Rover 旗下的 Classic Works 經典車部門日前宣布推出 Classic Defender V8 by Works Bespoke，提供車主大量客製化項目，並可選擇標誌性的 90 或 110 車身，建議售價 19 萬英鎊 (約合新臺幣 799.6 萬元) 起。

融入高度客製化選項！約合新臺幣 799 萬起 　Land Rover Classic Defender V8 by Works Bespoke 正式登場

融入高度客製化選項！約合新臺幣 799 萬起 　Land Rover Classic Defender V8 by Works Bespoke 正式登場

Classic Defender V8 by Works Bespoke 提供 Heritage、Contemporary, Premium、SV Metallic 等烤漆系列，其引擎蓋、車門把手以及加固配件皆可選擇為黑色或銀色作為搭配，車頭擁有 Heritage、Standard 或 Adventure 等三種不同風格的進氣格柵，同時標配有現代化的 LED 車頭燈。內裝包含座椅、內飾、頂篷均採用豪華皮革鋪陳，並可指定選配 Recaro 座椅；中控檯上最引人注目的是 3.5 吋觸控式經典資訊娛樂系統，包含衛星導航、藍芽、收音機等功能。

融入高度客製化選項！約合新臺幣 799 萬起 　Land Rover Classic Defender V8 by Works Bespoke 正式登場

融入高度客製化選項！約合新臺幣 799 萬起 　Land Rover Classic Defender V8 by Works Bespoke 正式登場

融入高度客製化選項！約合新臺幣 799 萬起 　Land Rover Classic Defender V8 by Works Bespoke 正式登場

動力方面，採用 5.0 升 V8 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 405PS 最大馬力，於 5,000rpm 時可輸出 515Nm 峰值扭力，搭配 ZF 出品的 8 速自排變速箱及四輪驅動，也具備前後軸差速器及二段式加力箱等，其中包括 Bilstein 避震器以及 Eibach 彈簧和防傾桿，專為卓越的道路性能和動力而量身定制。

融入高度客製化選項！約合新臺幣 799 萬起 　Land Rover Classic Defender V8 by Works Bespoke 正式登場

Jaguar Land Rover Classic Works 經典車部門於 2017 年成立，總部位於英國，分別從事老車翻修、老車零件供給以及老車展示等業務，並且也開放民眾購票進入參觀，希望將該廠在黃金年代車款的美好及文化延續下去。

融入高度客製化選項！約合新臺幣 799 萬起 　Land Rover Classic Defender V8 by Works Bespoke 正式登場

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