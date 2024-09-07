Land Rover「經典越野老車重生」！高度客製化要價新台幣799萬起

圖文／7Car 小七車觀點

英倫越野品牌 Land Rover 旗下的 Classic Works 經典車部門日前宣布推出 Classic Defender V8 by Works Bespoke，提供車主大量客製化項目，並可選擇標誌性的 90 或 110 車身，建議售價 19 萬英鎊 (約合新臺幣 799.6 萬元) 起。

Classic Defender V8 by Works Bespoke 提供 Heritage、Contemporary, Premium、SV Metallic 等烤漆系列，其引擎蓋、車門把手以及加固配件皆可選擇為黑色或銀色作為搭配，車頭擁有 Heritage、Standard 或 Adventure 等三種不同風格的進氣格柵，同時標配有現代化的 LED 車頭燈。內裝包含座椅、內飾、頂篷均採用豪華皮革鋪陳，並可指定選配 Recaro 座椅；中控檯上最引人注目的是 3.5 吋觸控式經典資訊娛樂系統，包含衛星導航、藍芽、收音機等功能。

動力方面，採用 5.0 升 V8 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 405PS 最大馬力，於 5,000rpm 時可輸出 515Nm 峰值扭力，搭配 ZF 出品的 8 速自排變速箱及四輪驅動，也具備前後軸差速器及二段式加力箱等，其中包括 Bilstein 避震器以及 Eibach 彈簧和防傾桿，專為卓越的道路性能和動力而量身定制。

Jaguar Land Rover Classic Works 經典車部門於 2017 年成立，總部位於英國，分別從事老車翻修、老車零件供給以及老車展示等業務，並且也開放民眾購票進入參觀，希望將該廠在黃金年代車款的美好及文化延續下去。