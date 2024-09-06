福斯「電動越野車品牌」10／24推新車！對手為福特F-150電動皮卡

▲福斯電動越野車子品牌「Scout」預告10／24發表新車。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同。）



記者林鼎智／綜合報導

福斯「電動越野車子品牌」Scout有好消息！繼2022年11月成立後，Scout Motors近日也宣布將在10／24日展演2款新車，並確定於2026年量產上市，屆時由福斯位於美國的南卡羅來納工廠負責生產。

Scout在官方IG釋出預告，影片中展示一個在車頂上方的指南針，搭配「Revealing 10.24.2024」的文字內容，預告Scout在當天將展演新車。Scout先前也曾釋出2張設計草圖，包括一輛電動越野休旅、以及全尺寸雙艙電動皮卡，競爭對手將瞄準Rivian R1S、福特F-150 Lightning等。

事實上，International Scout最早是1960-1980年的傳奇SUV品牌，當時也是福特Bronco的主要競爭對手，後來因財務問題於1986年重組並改名為Navistar，並由德國商用車集團Traton收購，後者旗下具有MAN、Scania等商用車品牌。

而福斯集團則在2020年取得Scout商標，頗有傳承之意，先前更與奧地利製造商Magna Steyr合作，借助其豐富經驗（G-Class、I-Pace等）開發Scout新車，福斯還在南卡羅來納工廠投資超過20億美元打造工廠，目標年產25萬輛新車。

▲Scout曾釋出2張設計草圖，包括1輛電動越野休旅、以及全尺寸雙艙電動皮卡，競爭對手將瞄準Rivian R1S、福特F-150 Lightning。