Mazda「註冊全新CX-6e車名」曝光！概念休旅有望明年量產上市

▲Mazda註冊CX-6e新車名，第2款電動休旅有望問世。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda旗下目前僅有MX-30小型電動休旅，而近來國外發現Mazda悄悄註冊全新的CX-6e商標，很有可能是為了日前發表的Arata 概念休旅作量產準備，不過也不排除CX-6e將是CX-60的電動版！

▲大陸Mazda日前推出的EZ-6房車，歐洲註冊的Mazda 6e準備上市，而CX-6e可能會與Arata相關。

Mazda日前在大陸推出的驚艷的EZ-6電動房車，而歐洲就註冊Mazda 6e為後續量產鋪路，而全新曝光的CX-6e車名，令人聯想會與同樣在大陸發表的Arata 概念休旅相關，將成為繼MX-30後，品牌新生代的第2款電動休旅。

事實上，Mazda第2款電動休旅不是空穴來風，海外品牌高層日前就表示，將在2025年推出全新電動休旅，而Arata、CX-6e相繼曝光，很明顯就是為了接下來的電動車版圖在鋪路。

▲Arata 概念休旅演繹未來品牌發展，將與接下來的電動車新車有密切關聯。

國外另有別的說法，CX-6e將是CX-60的電動版，但設計上將會大幅參考Arata 概念休旅，但可確定的是，作為演繹未來技術走向的Arata 概念休旅，將與未來旗下的電動車技術息息相關。