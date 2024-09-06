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Volvo「旗艦電動房車」明年3月登場！雙馬達全驅、搭111kWh大電池


▲影片來源：Volvo

記者林鼎智／綜合報導

除了新一代XC90與EX90電動休旅外，Volvo的「90／90 Day」活動其實是3個90旗艦車款，因為在活動後原廠也首度預告推出「ES90」旗艦電動房車，這款4門電動房車確定在明年3月亮相，並有望與EX90共用同平台及電動動力系統。

▲Volvo ES90預告。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo首度釋出ES90旗艦電動房車預告，並確定在明年3月亮相。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

從Volvo的預告中可看到ES90的房車身形，另外也會換上新款尾燈與後行李廂擾流鴨尾，車長可能來到4,990mm、車寬1,945mm、車高1,547mm，軸距3,102mm，將比現行款S90短100mm、軸距長41mm。

▲Volvo ES90預告。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo ES90將搭載SPA2平台、111kWh電池，將由大陸生產，具備雙馬達全驅、LiDAR光學雷達系統。

ES90預料也會與EX90同樣搭載SPA2平台、並採用大容量的111kWh電池，電動動力系統也會一同看齊，將有雙馬達全驅402匹、510匹2種輸出，另外像是EX90上的LiDAR光學雷達系統也不會缺席，具有更安全、完整的駕駛輔助技術。

Volvo新ES90電動房車將由大陸生產，不過考量到美國、歐洲針對大陸電動車的高關稅，未來說不定也會在其他國家生產販售。

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