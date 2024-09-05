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Skoda「Octavia第4代小改款」正式下線！與Karoq混線生產出貨全球

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前正式在旗下的捷克 Kvasiny 工廠開始生產第四代小改款 Octavia 車系，準備開始出貨至世界各地市場。

▲Škoda 日前正式在旗下的捷克 Kvasiny 工廠開始生產第四代小改款 Octavia 車系，準備開始出貨至世界各地市場。

第四代小改款 Octavia 車系與 Karoq 車系在 Kvasiny 工廠中採用混線生產的方式製造，Škoda 為了順利量產第四代小改款 Octavia 車系，在 Kvasiny 工廠中設立了擁有最先進技術的培訓中心，內部配置 3 個專用於實作訓練的機械手臂工作站，以及 2 間先進理論課程教室，使 Kvasiny 工廠的員工們都能擁有最全面的新車製造技能，該廠同時也負責生產 Kodiaq 車系。

▲Škoda 為了順利量產第四代小改款 Octavia 車系，在 Kvasiny 工廠中設立了擁有最先進技術的培訓中心，內部配置 3 個專用於實作訓練的機械手臂工作站，以及 2 間先進理論課程教室，使 Kvasiny 工廠的員工們都能擁有最全面的新車製造技能。

目前 Škoda 正在調配旗下各製造廠的產能規劃，將過去 Octavia 主要的產地 Mladá Boleslav 工廠的產能調配至純電動車系 Enyaq、Enyaq Coupé 及全新 Elroq 當中，而 Mladá Boleslav 仍會持續負責少部分 Octavia 車系的組裝作業。至於品牌旗艦車款 Superb 則改至 Volkswagen 位於斯洛伐克的 Bratislava 工廠生產。 

Škoda 表示，最初的 Octavia 車系在 1959 年至 1971 年間共生產了 36 萬輛，而近代的 Octavia 車系自 1996 年在 Mladá Boleslav 開始量產後，迄今已生產約 750 萬輛之多。關於第四代小改款 Octavia 導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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