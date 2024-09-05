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世紀帝國「眼鏡蛇跑車」即將來台！英國獨立車廠AC Cars發神秘預告

圖文／7Car 小七車觀點

英國獨立汽車製造廠 AC Cars 日前於官方社群發布一張 Cobra GT Roadster 以臺北城市作為背景的預覽圖，並且註解表示「即將來臺」的字樣，預計在年底公佈更多相關消息。

Cobra GT Roadster 搭配臺北城市背景　AC Cars 官方宣布即將來臺

AC Cobra GT Roadster 維持品牌源自 1960 年代著名的圓潤造型，雙線條紋塗裝、圓潤頭燈、橢圓形水箱罩、高聳輪弧、金屬加油孔以及碩大的引擎進氣口都被保留下來，但是將諸多現代元素加入其中，如平整化車門把手、LED 日行燈、碳纖維輪拱 / 側裙 / 鯊魚鰓以及運動感十足的多輻式跑車鋁圈。

Cobra GT Roadster 搭配臺北城市背景　AC Cars 官方宣布即將來臺

底盤部分採用與 Icona Design Group 及 Cecomp Spa 共同設計的 Space Frame 鋁合金車體科技結合輕量化碳纖維及鋁合金材質，使其空車重保持在 1,450 公斤上下。內裝部分可根據車主需求提供左駕或者右駕的選項，同時迎合現代人的體型，其軸距達到 2,570mm，比起 AC Cobra Mk. VI 多出 284mm，加上更長的車身，意味著能更加適合超過 180 公分的成人乘坐。配備方面自然結合日常實用性和舒適性，擁有空調系統、電動車窗、多媒體觸控螢幕和可拆卸硬頂等配備。

Cobra GT Roadster 搭配臺北城市背景　AC Cars 官方宣布即將來臺

動力方面，Cobra GT Roadster 擁有兩種配置，搭載一具 5.0 升 Ford 5.0 Coyote 自然進氣 V8 汽油引擎，可發揮 454hp 最大馬力，另可加價選配機械增壓套件，配上 6 速手排或 10 速手自排變速系統以達後輪驅動，擁有 654hp 最大馬力及 780Nm 峰值扭力，從靜止加速至 100 公里只需 3.4 秒，最高極速上看至 278 公里/每小時。

Cobra GT Roadster 搭配臺北城市背景　AC Cars 官方宣布即將來臺

AC Cobra 是款相當道地的英國車，並被 Carroll Shelby 在美國給發揚光大，一體成形的車殼裝配在輕量強化的底盤結構，再加上大排量美式動力加持，成為許多經典車迷們的心頭肉；而隨著電動車技術的進步，近年也有陸續推出 Cobra Series 1 Electric、Cobra Series 4-electric 等電動車款。

Cobra GT Roadster 搭配臺北城市背景　AC Cars 官方宣布即將來臺

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：ACCarsCobraGTRoadster跑車世紀帝國眼鏡蛇汽車新車

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