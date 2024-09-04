Honda「入門7人座MPV」接單爆量！候車期10個月、導入台灣評估中

▲Honda Freed自6月上市後接單供不應求，最近傳出候車期已長達10個月。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）「入門7人座MPV」Freed今年6月大改款在日本上市（報導請點此），開賣1個月接單就破38,000張，遠超過Honda訂下的月販售目標6,500台。在供不應求下，最近更傳出Freed的候車期已長達10個月，也讓Freed提前預約日本銷售王。

第3代大改款Honda Freed不僅外型討喜，更提供5人座、6人座、7人座選擇，另外也有Air與Crosstar跨界2種車型風格，皆提供1.5升汽油、1.5升e:HEV油電動力，Honda也透露，其中有高達8成訂單都選油電動力。

▲Freed提供5-7人座、汽油／油電雙動力，加上滑門設計、Honda Sensing輔助系統與親民售價，上市1個月就接單破38,000張。



Freed具有方便的滑門設計，日本當地售價自269.72-327.8萬日圓（折合新台幣約59.5-72.4萬）不等，另外也配備Honda Sensing駕駛輔助系統，在親民售價與實用空間下，也讓Freed一上市就大受歡迎。

值得一提的是，台灣本田也傳出正在評估導入Freed的可能性，除了能豐富現行休旅（CR-V、HR-V、FIT）、房車（Civic e:HEV）產品陣容外，也有望在TOYOTA Sienta傳出今年底停產後，吃下小型MPV市場。

▲台灣本田也傳出評估導入Freed的可能性，有望在TOYOTA Sienta退場後吃下小型MPV市場。