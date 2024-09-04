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台灣「改款HONDA Civic」現身籌備中！內外升級更有料預計明年見

▲小改款HONDA Civic已經現身被台灣捕獲！預計明年登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA Civic已經現身被台灣網友捕獲！預計明年登場。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美、日本、泰國之後，台灣小改款HONDA Civic有消息了！日前已經有台灣網友直擊新HONDA Civic身影，而且還是無偽裝型態，台灣外型跟進北美、日本、泰國等已經發表地區，透過外觀、內裝升級，帶來有誠意的新鮮感！

▲小改款HONDA Civic已經現身被台灣捕獲！預計明年登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA Civic已經現身被台灣捕獲！預計明年登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣將跟進北美、泰國、日本等新造型。

小改款HONDA Civic最早於今年5月北美登場，而泰國近期則在8月釋出，從台灣捕獲到的新Civic來看，造型採用全新設計的前保桿，兩側左右霧燈處修改，並加上蜂巢式水箱護罩妝點，新HONDA Civic視覺看起來更兇媲美Civic Type R！

▲小改款HONDA Civic已經現身被台灣捕獲！預計明年登場。（圖／翻攝自HONDA）

▲國外內裝導入9吋新螢幕，並具備Google系統。

至於車尾則變化不大，不過在國外有提供4款新車色與新的造型鋁圈，在國外版本上，新HONDA Civic導入9吋多媒體螢幕，內部新增便利的Google系統，無須手機連結，也能使用Google豐富的APP功能。

動力配置上，北美維持2.0升e:HEV油電系統，而泰國另還有1.5升渦輪版本，目前台灣在售車款乃是採用2.0升油電，未來小改款應會繼續維持供應，美規油電可輸出203匹馬力、32.1公斤米扭力。

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