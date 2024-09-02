TOYOTA奪下「日本省油TOP 1」包辦8席！第1名油耗破36km／L

▲日本省油前10名榜單出爐！TOYOTA油電家族包辦8席。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

說到省油小車，TOYOTA絕對是佼佼者，日前日本公布的前10名省油車款榜單，TOYOTA靠著強勢的油電家族，一口氣取得8席，而第1名的油電小鴨Yaris還繳出驚人的36km/L平均油耗。

日本省油TOP 10最新榜單

1.TOYOTA Yaris Hybrid 油耗36km/L

2. TOYOTA Aqua油耗35.8km/L

3.TOYOTA Prius 油耗 32.6km/L

4.TOYOTA Yaris Cross Hybrid油耗30.8km/L

5.TOYOTA Corolla Hybrid 油耗30.2km/L

6.HONDA Fit 油耗 30.2km/L

7.TOYOTA Sienta 油耗28.8km/L

8.Nissan Note 油耗28.4km/L

9.TOYOTA Raize 油耗28km/L

10.TOYOTA Corolla Axio油耗27.8km/L

▲TOYOTA靠著小車家族的最新1.5升油電系統，帶來驚人的省油節能性。

在日本公布的最新省油榜單中，TOYOTA幾乎大獲全勝，前10名榜單中僅有HONDA Fit、Nissan Note入榜，而冠亞軍TOYOTA油電小車家族表現強勢，分別由油電Yaris以驚人的36km/L平均油耗奪冠，而台灣曾賣過的Prius C，在日本稱為Aqua也靠著大改款獲得最新油電加持，幾乎與油電Yaris不相上下，輕鬆拿下第2名。

▲TOYOTA油電家族不僅霸佔省油榜單，也是銷售榜上的常勝軍。

TOYOTA以最新的1.5升3缸油電系統，陸續搭載在Yaris、Sienta、Yaris Cross、Aqua等車款上，讓這些車款不僅擁有高竿的省油水準，在外型、內裝、空間上也各佔有一席之地，靠著優異的省油實力，也是日本暢銷榜上能見度相當高的車款。