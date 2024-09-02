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上汽大通「新一代G10 7人座MPV」開賣！最多能載9人　折合新台幣48萬

▲上汽大通推出新G10 MPV，另還有商務取向能載9人的G10 Max。（圖／翻攝自上汽大通）

▲上汽大通推出新G10 MPV，最多能載9人！（圖／翻攝自上汽大通）

記者徐煜展／綜合報導

大陸上汽大通帶來強勢的新G10 MPV，且還有更舒適、家用取向的G10 Max，透過改款針對外觀、內裝升級，讓G10 MPV系列擺脫沉重的商用氣息，作為一輛家用的MPV也相當稱職！

▲上汽大通推出新G10 MPV，另還有商務取向能載9人的G10 Max。（圖／翻攝自上汽大通）

▲上汽大通推出新G10 MPV，另還有商務取向能載9人的G10 Max。（圖／翻攝自上汽大通）

▲G10專攻商用車市場，而G10 Max則鎖定家庭乘用車。

上汽大通一口氣推出新款的G10、G10 Max系列，G10人民幣開價10.80～14.98萬，折合新台幣48～67萬；而偏向家庭車取向的G10 Max，人民幣開價16.58～20.98萬，折合新台幣74～94萬。

大陸原廠雖稱為新款G10系列為新一代，但主要是針對外型、內裝作大幅度換新，平台、動力並無太大的變化，動力提供2.0升汽油、2.0升柴油等配置，與G10商務取向的不同，G10 Max另提供8速自排變速箱作選擇，汽油可輸出261匹馬力、柴油則為163匹馬力。

▲上汽大通推出新G10 MPV，另還有商務取向能載9人的G10 Max。（圖／翻攝自上汽大通）

▲上汽大通推出新G10 MPV，另還有商務取向能載9人的G10 Max。（圖／翻攝自上汽大通）

▲基本提供3排7人座配置，以車長超過5米、軸距超過3米的優勢，最多可提供9人座。

新款維持討喜的滑門設計，除了具備標準的7人座車型，還提供最多可容納9人座車型，在新外型設計上，G10顯得較為內斂一些，而G10 Max則透過更多鍍鉻料件妝點，營造更年輕的都會感。

改款另針對內裝舒適作大幅度升級，導入更多皮革材質強化質感，後排座椅增加按摩、加熱、腿托等多功能舒適化作為賣點，且在自排車型上，鎖定家庭MPV級距，並導入新的12.3吋螢幕與12.3吋儀錶帶來更討喜的數位座艙。

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關鍵字：上汽大通G50G107人座MPV

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