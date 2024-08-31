「Skoda Enyaq Coupe RS」試駕！200萬內超值性能車　有中文介面就完美

▲Skoda第1款電動車登台，Enyaq Coupe RS把性能與電作完美結合。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣Skoda第1款電動車，Enyaq、Enyaq Coupe展現品牌在電動車領域的硬實力，尤其作為性能版的Enyaq Coupe RS，體現品牌對於運動性能的堅持追求，是一輛充滿魅力又會放電的高水準之作！

▲台灣Skoda Enyaq提供標準款與Coupe跑旅，而RS性能款為Coupe跑旅限定。

台灣福斯集團下半季重頭戲，Skoda Enyaq、Enyaq Coupe正在預售中，提供85入門款、RS兩款動力，標準款85車型售價為163.8萬、Enyaq Coupe 85為171.8萬，而本次試駕的Enyaq Coupe RS售價來到198.8萬，RS車型以雙馬達四驅，具備340匹馬力，售價壓到200萬以內，不僅是台灣市場少見，更是具有高話題的CP值。

▲車頭採用質感出色的Matrix LED頭燈，搶眼的水箱護罩還具有發光作用，日間、夜間辨識度超高。

▲跑旅線條塑造出濃郁的動感氛圍，後方車尾具有便利的電動尾門。

但作為強悍性能RS 版本，Enyaq Coupe RS擁有更具侵略性的造型與更跑格化象徵。車頭部分，大尺寸的水箱護罩和Matrix LED頭燈組合，營造出強烈的運動氛圍。車身側面，美臀設計和21吋鋁圈搭配讓整車充滿年輕動感。

▲車內配備相當豐富，視覺清爽俐落，科技感不俗。

Skoda Enyaq Coupe內飾設計同樣令人印象深刻。中控台的設計簡潔富有層次感，中央採用13吋多媒體螢幕，搭載最新的ME4系統，更配有大面積的HUD抬頭顯示幕，能與導航互動顯示路經導引，彌補5.3吋數位儀錶面積過小的遺憾，其他配備，無線手機Carplay連結、360度環景、無線手機充電等應有盡有，無須再加價選配。

車內還融入大量熱血元素。平底設計的三輻式方向盤包覆著細膩皮革，並配有RS 專屬縫線和RS標誌、跑車化座椅，車內以碳纖維、RS專屬套件等元素妝點，營造相當熱血的戰鬥氣息。

▲可惜前方採用5.3吋數位儀錶，若能加大視覺感受會更好。

▲13吋多媒體螢幕資訊豐富，操作手感流暢，可惜與儀錶都無法支援中文介面，操作來說會有一點距離感。

▲車內精髓象徵的RS跑車化座椅超帥氣，並具備雙前座電動調整與加熱等功能。

▲頭頂配有加分的全景玻璃天窗，具有抗UV效果，雖然夏季會顯得熱了一些，但是不會讓車內乘客曬黑！

▲後排空間表現餘裕，具有後座出風口等貼心設計。

跑旅線條不讓車內空間打上折扣，座椅提供良好支撐性和舒適性。後排座椅空間寬敞，即便是身高較高的乘客也能找到舒適的乘坐姿勢。值得一提的是，全景天窗的設計使車內空間更加通透明亮，進一步提升乘坐體驗。

▲台灣與國外同步導入最新年式，馬力、續航力比舊款更出色。

Enyaq Coupe RS搭載前後雙馬達四輪驅動系統，與入門款85單馬達後驅不同，因應國外新年式更新，台灣導入最新規格，馬力上漲來到340匹、扭力則有55.6公斤米表現。

採用82kWh的大容量電池，根據 WLTP 標準測試，最大續航里程可達到574公里，Enyaq Coupe RS不因性能身分，在續航力打上太多折扣，使用高效率充電，能在28分鐘內將將電量從10%充至80%，提高長途旅行的便利性。

▲Enyaq Coupe RS給人樂趣十足的操駕快感，懸吊支撐出色，殺彎俐落。

實際駕駛中，Enyaq Coupe RS 的動力輸出平順且強勁，尤其是在運動模式下，馬達即時輸出讓加速過程變得極為輕鬆。四輪驅動系統的加持，使得車輛在各種路況下都能保持良好的抓地力與穩定性，無論是激烈駕駛還是應對複雜路況，Enyaq Coupe RS顯得游刃有餘。

值得一提的是，Enyaq Coupe RS 還設有多種駕駛模式可供選擇，還配有DCC電子懸吊，不同模式下，動力輸出、方向盤力度及避震懸吊回饋均有所不同，駕駛可根據自己的需求選擇合適的模式，帶來多變駕駛樂趣。

在MEB模組化平台，Audi Q4 e-Tron、福斯ID.4與ID.5，甚至Skoda Enyaq剎車都是採用前碟後鼓設計，不過碟式、鼓式並不會影響直接剎車力道，且電動車對於剎車來令使用需求不高，並無油車鼓式剎車常有的過熱衰竭，就算在長時間的激烈駕駛下，Enyaq Coupe RS剎車仍是相當給力，給人極高的信心回饋。