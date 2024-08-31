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最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Ford福特六和推出9月購車優惠，針對旗下Focus、Kuga、Mach-e電動野馬、Ranger等車款降價，其中以Mach-e降價31萬最有感，而在國產車部分，Focus最高降7萬，Kuga則有最高13萬降價福利。

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

▲Focus最高降7萬，國產升級360度環景，進口ST Wagon享百萬零利率。

台灣福特六和9月最新優惠福利滿滿，國產Focus降價優惠4～7萬，售價79.9萬起，搭配舊換新最高能折到12萬，針對國產的Focus升級360度環景攝影，而進口車的Focus ST Wagon享百萬零利率。

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

▲Kuga最高降13萬，送丙式車體險與5年原廠保固。

福特Kuga為國產降價最有感車款，售價84.9萬起，最高降價13萬，若搭配舊換新能折到18萬，還加送丙式車體險與5年原廠保固。值得一提的是，改款新Kuga已傳出正在籌備中，最快有望今年上市，想趁改款前入手優惠Kuga，可要好好把握了！

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

▲台灣福特六和祭出大優惠！涵蓋旗下熱門多車款。（圖／翻攝自福特）

▲進口Ranger入門款、Mach-e電動野馬休旅全車系降價促銷。

進口車部分，Ranger針對入門款的XLT車型降價9萬，售價124.8萬起，另外Mach-e電動野馬休旅3款全車系繼續促銷，售價179.9萬起，最高降31萬。

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關鍵字：fordkuga休旅車電動車福斯MEBID.4SUVFocus

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