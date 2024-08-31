ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】國產百萬有找電動車10月見　TOYOTA、福特改款新休旅將登場

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣不少重點新車為今年最後的下半季開始暖身，鴻海釋出10月科技日新車預告，主角應是籌備已久的Model B量產版；TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga約莫3～4季上場；中華三菱也預告睽違已久的新車計劃，有望帶來國外正夯的全新入門休旅！

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海釋出新車預告，主角相信就是Model B市售量產版。

今年鴻海科技日提前到10月8日舉行，官方已釋出神祕新車預告（連結），主角應是期待已久的Model B量產版，Model B未來將以納智捷n5量產上市，定位在n7之下的全新n5國產電動車，有望再帶來百萬有找的話題性售價。

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲改款新TOYOTA Corolla Cross車安網現身，預計3～4季登場。

台灣改款新TOYOTA Corolla Cross首度曝光（連結）！日前已出現在車安網完成合格認證，加上經銷端已正在出清現行款，看來台灣新TOYOTA Corolla Cross很快就能與車迷見面，導入全新的外型，有望補上關鍵的電子手剎車。

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲改款新Kuga有望10月上場，提供1.5升、2.0升渦輪雙動力。

小改款福特Ford Kuga也傳出離上市發表不遠了（連結），近來已有最新消息流出，台灣改款Ford Kuga最快將在10月上陣，透過新的外型與有感升級內裝，再戰MG HS、HONDA CR-V！

▲中華法說會公告未來計劃，揭露2款全新車款。（圖／翻攝自中華）

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲中華三菱預告2款國產新車，將在明年、後年陸續登場。

台灣三菱終於有新車大動作（連結），在8月的中華法說會中，提及明年、後年將有2款國產新車導入規劃，其中一款備受關注，海外於去年8月發表的全新三菱Xforce跨界入門休旅，將針對TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距而來。

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲Hyundai開賣新一代Kona，並預告未來新車導入規劃。

台灣Hyundai帶來最新的新一代Kona電動休旅（連結），售價139.9萬起，並在現場驚喜宣布，明年開始將導入李多慧愛車Casper電動版、旗艦ioniq 9、ioniq 6N計劃。

►台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

►台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMG李多慧Corolla Cross納智捷鴻海福特Kuga

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

最多降31萬！福特Focus、Kuga多車款促銷2024-08-31

【周焦點】鴻海、TOYOTA、福特新車今年見2024-08-31

大陸小鵬汽車MONA M03電動車開賣2024-08-31

「Range Rover電動休旅」耐熱測試曝2024-08-30

Skoda大改款Kodiaq休旅9／10台上市2024-08-30

Honda美規Civic Type R再度漲價2024-08-30

BMW M3競技版房車、旅行車預售2024-08-30

Skoda新增Superb運動化車型2024-08-30

BMW推出X3 M Performance套件2024-08-30

KIA小改款Sorento休旅車台灣現身2024-08-30

熱門文章

國產車自製率新制這2款新車也中槍2024-08-26

大陸小鵬汽車MONA M03電動車開賣2024-08-31

零件自製率「買不到便宜國產車」2024-08-27

Skoda大改款Kodiaq休旅9／10台上市2024-08-30

TOYOTA新暴力鴨GR YARIS預告Q4登台2024-08-28

福特「新Transit露營車」亮相2024-08-29

福特「7人座大休旅」推入門款2024-08-28

台灣「改款TOYOTA Corolla Cross」曝光2024-08-29

KTM＆海絲瓜3大改款黃牌重機開賣2024-08-29

【周焦點】鴻海、TOYOTA、福特新車今年見2024-08-31

相關新聞

Honda「美規Civic Type R」再度漲價　信仰更貴直逼福斯Golf R

Honda「美規Civic Type R」再度漲價　信仰更貴直逼福斯Golf R

福特「新Transit掀頂露營車」亮相！長軸、雙動力　廚具衣櫃都有

福特「新Transit掀頂露營車」亮相！長軸、雙動力　廚具衣櫃都有

台灣「改款TOYOTA Corolla Cross」曝光了！油電款現身車安網送測

台灣「改款TOYOTA Corolla Cross」曝光了！油電款現身車安網送測

「新一代MG ZS」發表！空間變大內外大換新　1.5油電折合新台幣93萬

「新一代MG ZS」發表！空間變大內外大換新　1.5油電折合新台幣93萬

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

讀者迴響

熱門文章

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

大陸小鵬汽車「MONA M03電動車」開賣！續航620KM合新台幣53.7萬起

大陸小鵬汽車「MONA M03電動車」開賣！續航620KM合新台幣53.7萬起

零件自製率新制讓國產車變貴「民眾被迫買進口車」！4大品牌給回應

零件自製率新制讓國產車變貴「民眾被迫買進口車」！4大品牌給回應

Skoda「大改款Kodiaq休旅車」9／10在台上市！搶先Enyaq電動車一步

Skoda「大改款Kodiaq休旅車」9／10在台上市！搶先Enyaq電動車一步

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

福特「新Transit掀頂露營車」亮相！長軸、雙動力　廚具衣櫃都有

福特「新Transit掀頂露營車」亮相！長軸、雙動力　廚具衣櫃都有

福特「7人座大休旅」推入門款！2.0升渦輪折合新台幣103萬

福特「7人座大休旅」推入門款！2.0升渦輪折合新台幣103萬

台灣「改款TOYOTA Corolla Cross」曝光了！油電款現身車安網送測

台灣「改款TOYOTA Corolla Cross」曝光了！油電款現身車安網送測

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366