【周焦點】國產百萬有找電動車10月見　TOYOTA、福特改款新休旅將登場

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣不少重點新車為今年最後的下半季開始暖身，鴻海釋出10月科技日新車預告，主角應是籌備已久的Model B量產版；TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga約莫3～4季上場；中華三菱也預告睽違已久的新車計劃，有望帶來國外正夯的全新入門休旅！

▲鴻海釋出新車預告，主角相信就是Model B市售量產版。

今年鴻海科技日提前到10月8日舉行，官方已釋出神祕新車預告（連結），主角應是期待已久的Model B量產版，Model B未來將以納智捷n5量產上市，定位在n7之下的全新n5國產電動車，有望再帶來百萬有找的話題性售價。

▲改款新TOYOTA Corolla Cross車安網現身，預計3～4季登場。

台灣改款新TOYOTA Corolla Cross首度曝光（連結）！日前已出現在車安網完成合格認證，加上經銷端已正在出清現行款，看來台灣新TOYOTA Corolla Cross很快就能與車迷見面，導入全新的外型，有望補上關鍵的電子手剎車。

▲改款新Kuga有望10月上場，提供1.5升、2.0升渦輪雙動力。

小改款福特Ford Kuga也傳出離上市發表不遠了（連結），近來已有最新消息流出，台灣改款Ford Kuga最快將在10月上陣，透過新的外型與有感升級內裝，再戰MG HS、HONDA CR-V！

▲中華三菱預告2款國產新車，將在明年、後年陸續登場。

台灣三菱終於有新車大動作（連結），在8月的中華法說會中，提及明年、後年將有2款國產新車導入規劃，其中一款備受關注，海外於去年8月發表的全新三菱Xforce跨界入門休旅，將針對TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距而來。

▲Hyundai開賣新一代Kona，並預告未來新車導入規劃。

台灣Hyundai帶來最新的新一代Kona電動休旅（連結），售價139.9萬起，並在現場驚喜宣布，明年開始將導入李多慧愛車Casper電動版、旗艦ioniq 9、ioniq 6N計劃。