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台灣「改款TOYOTA Corolla Cross」曝光了！油電款現身車安網送測

▲台灣改款新TOYOTA Corolla Cross首度曝光！現身車安網。（圖／翻攝自《車輛安全資訊網》）

▲台灣改款新TOYOTA Corolla Cross首度曝光！現身車安網取得合格證。（圖／翻攝自《車輛安全資訊網》）

記者徐煜展／綜合報導

傳出將在今年9月登場的新TOYOTA Corolla Cross終於有關鍵消息！近日於車安網曝光油電TOYOTA Corolla Cross送測資訊，間接證實為接下來上市開始準備，台灣改款新Corolla Cross預期跟上泰國、菲律賓亞太規步調，導入搶眼的全新造型作為最大賣點。

▲改款新TOYOTA Corolla Cross菲律賓左駕版發表！台灣有望第3季導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla Cross越南釋出預告！台灣有望第3季登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣經銷端正在促銷出清現行款Corolla Cross，預計今年迎接最新的小改款。

今年2月於泰國首發亞太規改款新TOYOTA Corolla Cross，更在4月於菲律賓上架，雖然改款新TOYOTA Corolla Cross並未在台灣和泰公開表明計劃內，不過隨著車安網送測最新資訊曝光，加上經銷端正在對現行款加大力道出清銷售，這些證據都顯示新TOYOTA Corolla Cross要來了！

▲改款新TOYOTA Corolla Cross菲律賓左駕版發表！台灣有望第3季導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣預期導入亞太規最新造型，並補上敲碗已久的電子手剎車。

台灣小改款TOYOTA Corolla Cross外型預計比照亞太規，採用點陣式水箱護罩，結合細長的LED頭燈組、兩側加大的進氣孔，引起海內外熱議話題的新造型台灣預計跟進採用。

內裝因應小改款有感升級，採用新的10吋多媒體螢幕，支援無線Android Auto、Apple CarPlay手機連結，並導入電子手剎車等流行配備，全車系採7具安全氣囊與TSS防護科技，整合ACC（附Stop & Go）、AEB等趨勢功能。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅油電Corolla Sport掀背鋼砲

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