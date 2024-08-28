TOYOTA「新款暴力鴨」預告Q4登台！和泰：支持國產車自製率新制

▲和泰車今年目標台數力拚17萬輛，並表示支持政府的國產車自製率新制。（圖／資料照）

文／中央社

和泰車今天表示，今年台灣新車市場規模估計約45萬輛，和泰車登錄數力拚17萬輛，銷售目標挑戰歷史新高，市占率將達37.8%，為歷年次高。

對於國產車組裝新制看法，和泰車發言人賴志偉表示，和泰車一向支持政府產業政策，2023年就了解經濟部產業發展署關心相關議題，對於今年8月1日起實施的「在地化供應鏈合作價值比率」新政策，和泰車並不意外，政府政策明確，和泰車可以配合跟上。

和泰車下午受邀參加券商舉行法人說明會，賴志偉重申，今年台灣新車市場規模維持原先預估可到45萬輛，各車廠生產供應回穩，內需消費市場穩定成長，但仍需觀察全球地緣政治風險、各國央行貨幣政策等發展，2025年需觀察汰舊換新政策是否延續，明年新車規劃持續與原廠洽商確認。

▲TOYOTA小改款暴力鴨GR YARIS將在今年第4季推出。（圖／翻攝自TOYOTA）

展望和泰車今年目標，賴志偉預期，旗下TOYOTA、LEXUS、HINO三大品牌總登錄數拚17萬輛，銷售輛目標創歷史新高，有機會接近目標，市占率要達到37.8%，市占率力拚歷年次高，主力車種以油電混合車為主，也會視市場需求規劃純電動車款。 展望下半年營運，賴志偉表示，和泰車第4季將推出GR YARIS小改款車型，訂單能見度看到2026年。

在新據點擴展規劃，和泰車增加北新竹服務據點，2025年增加台中龍井和北台南兩地服務據點，並新增北區和中區2個板噴中心。 觀察上半年營運，賴志偉表示，和泰車上半年營收較2023年同期成長，主要是2023年上半年有缺車影響，基期較低，今年上半年車輛供給穩定，銷售輛數增加；至於中國大陸經銷據點，因市場景氣及電動車競爭影響，獲利較2023年同期下滑；另外和泰產險因4月上旬花蓮地震賠款影響獲利。 和泰車上半年稅後獲利新台幣117.56億元，為同期次高，每股基本純益21.1元，其中第2季獲利58.71億元，也是同期次高，每股賺10.54元。