「新一代TOYOTA Camry」中東只賣汽油、沒油電！外媒：老氣、落伍了

▲中東市場即將開賣新一代TOYOTA Camry，動力引起不少國外關注。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年開賣的新一代TOYOTA Camry，中東市場也即將迎來這位大改款新星，不過有趣的是，在豐田全球化油電盛行年代，中東市場卻反其道而行，僅銷售單1的2.5升自然進氣引擎，並未提供油電選項，卻引起來不少海外車迷熱議！

▲台灣於今年7月導入，提供汽油、油電雙動力配置。

繼北美、大陸首發新一代TOYOTA Camry後，台灣選在今年7月4日導入，提供2.0升自然進氣與2.5升油電兩種配置，汽油開價98.5、110.9萬，油電則為112.9、125萬，而中東市場卻與台灣甚至其他市場大不同，僅提供2.5升舊世代的自然進氣引擎。

▲中東TOYOTA Camry被國外調侃動力跟不上時代。

中東市場的2.5升自然進氣Camry成為另類清流，引擎出力提供201匹馬力，針對阿聯酋、卡達、沙烏地阿拉伯等中東市場販售，引來不少其他海外媒體關注，甚至直言中東的TOYOTA Camry老氣、太落伍了！

事實上，相較於油電動力來說，中東市場更青睞自然進氣平穩、線性的動力輸出，且自然進氣相較於油電來說，更能展現更具競爭力的價格優勢，對於有經濟考量的消費者，自然進氣相對油電更有吸引力！