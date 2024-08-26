TOYOTA「新牛魔王GT4賽車」歐洲開始接單！累積頒獎台數超過500次

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Gazoo Racing (TGR) 近日在歐洲正式宣布展開全新 GR Supra GT4 EVO2 的接單作業，報價為 202,000 歐元起 (約合新台幣 719.3 萬元起)。

▲Toyota Gazoo Racing (TGR) 近日在歐洲正式宣布展開全新 GR Supra GT4 EVO2 的接單作業，報價為 202,000 歐元起 (約合新台幣 719.3 萬元起)。

Toyota 表示，全新 GR Supra GT4 EVO2 在研發過程中吸收了來自全球賽車隊與車手的回饋，目的是進一步提升車輛的性能、可靠性及操作性。這些改進讓 GR Supra GT4 EVO2 不僅能夠滿足專業賽車手的需求，亦對於積極參與GT4賽事的業餘車手而言，提供了更為友善的駕駛體驗。

自 2020 年推出 GR Supra GT4 以來，該車型已在全球 11 個國家和地區取得顯著成就，累計銷量超過 120 台。受惠於賽事主辦方及車隊客戶的支持，GR Supra GT4 在 GT4 系列賽事及國際賽事中，累積了超過 500 次頒獎台席次，並在亞洲、美國及歐洲三個地區成為了冠軍車款。

2023 賽季推出的 GR Supra GT4 EVO 進行了制動、操控及引擎性能的提升，讓不同技術水準的車手都能駕馭這款車。隨後 Toyota Gazoo Racing 繼續在全球各地的賽道上與車手及車隊密切交流，收集在極端賽道環境下的經驗與意見，進一步最佳化新車設計，促成了 GR Supra GT4 EVO2 的誕生，不僅擁有更高的性能，還具備更強的可靠性與操控性，為車手提供了更穩定的賽道表現。

而本次登場的 GR Supra GT4 EVO2 針對 ABS 系統重新調校，以適應不同輪胎類型與磨損情況，以及不同賽道的路況，此制動與過彎表現均有所提升。此外，Toyota Gazoo Racing 也針對轉速匹配 (rev-matching) 進行軟體調整，減少了降檔時間，提升了制動過程中的減速控制，增加過彎速度。除了引擎、制動及傳動系統的散熱性能得到提升外，駕駛艙的溫度控制也進行強化，使賽車手即使身在嚴苛環境下，也保持高水準的駕馭表現。

GR Supra GT4 EVO2 預計將於 2025 年 1 月在 IMSA Michelin Pilot Challenge 賽事中首度登場，此賽事與著名的 Dayton 24 小時耐力賽將同時舉行。