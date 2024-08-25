全台電動車破8萬「新北將建1200座充電樁」！標配防火毯＆一鍵通報

圖文／7Car 小七車觀點

華城電能旗下的電能品牌 EVALUE 8/23聯手新北市政府選於新北市板橋轉運站前廣場舉辦「 新北市電動汽車充電智能平台發表會」，現場除了華城電能許逸晟執行長分享華城電能的營運佈局與產品優勢外，更邀請到新北市長侯友宜親臨分享新北市在電動車充電站未來政策規劃。同時，雙方共同宣布將於新北市佈建 1,200 座電動車充電樁、分佈新北市共 229 個站點，包括 7kW、11kW、180kW 多種功率，且每站設置防火毯，搭配創新的一鍵通報功能，在滿足電動車充電需求的同時，更使新北市朝向全台充電樁最完備的首善之都。

▲圖中央由左至右為新北市市長侯友宜與華城電能 EVALUE 執行長許逸晟。

根據統計數據顯示，截至 2024 年 7 月底止，全台累積電動車領牌數已破 8 萬輛，其中新北市領牌數排名前三；此外， 2024 年上半年純電動車領牌數也累積達 1.8 萬輛，佔同期新車銷售領牌數 7.8%。而充電樁方面，根據交通部統計至 6 月，電動車 78,801 輛、全台 AC 交流充電樁共 7,328 座、DC 直流充電樁共 2,236 座，有此顯示仍有很大的進展空間。有鑑於電動車數量之持續增長，交通部去年公告施行「電動汽車充電專用停車位及充電設施設置管理辦法」，規範公有路外邊停車場電動車充電停車位須達 2% 以上，民營路外公共停車場須設 1% 以上。有介於此，全國各縣市政府與業者近年來積極佈建充電樁，藉以降低電動車駕駛的里程焦慮及提升便利性。

新北市市長侯友宜表示，這次新北市主要升級共分為「數量升級」、「便利升級」、「規格升級」、「優惠升級」這四大面向。數量方面，本次共新增 1,200 座充電樁、將使新北市充電樁數量大幅增加。便利方面，透過多點佈局，在新北市全區幾乎皆有增設新站點；除了市中心，本次亦針對相對偏遠之地區設置站點。規格方面，每個站點皆配置一組防火毯設備及新北市政府新創的一鍵通報功能，皆為預防發生意外、亦或是電池設備過熱、短路等原因引發火災，提供初步的安全防護。優惠部分，則會搭配 EVALUE 専屬會員 APP 設置使用等級,針對不同的使用量車主設定不同的優惠，以達成消費越多、優惠越高福利之目的。

華城電能許逸晟執行長進一步表示，考慮消費者使用習慣改變，EVALUE 亦與各大知名民生家用周邊品牌合作，推出各種不同的使用優優惠，如永豐、第一銀行、聯邦。等信用卡回饋；並與統一企業集團旗下 7-11 超商等長期合作，藉由每季不同的優惠方案，提升專屬會員的福利制度。同時，EVALUE 將持續積極佈建，目標預計 2026 年底於全臺設置 3,700 座充電椿。而憑藉 EVALUE 多年來在充電設施佈建的豐富經驗，以及與國內八成以上電動車品牌的合作，現今高達九成以上的國內電動車車主均擁有 EVALUE APP 的會籍。而為了提供會員更便捷的充電服務，並因應市場持續擴張的需求，華城電能也成功取得台北市、新北市等多個重要地區的標案，未來充電營運站點將迅速成長，成為市場的重要標竿。

台灣電動車市場持續蓬勃發展，華城電能 EVALUE 將持續與各種提供車輛駐足的場所合作，廣布充電樁，讓停車即充電成為車主的日常習慣，並串連北中南東電動車生活圈。而全球電動車市場成長速度可說是相當地快，各家車廠已紛紛發表了各種不同的純電車款，並且也已經將企業願景設定為 100% 電能化，在這樣的趨勢催化之下，EVALUE 正把握住時機持續引領市場創新，為廣大電動車主提供快速且更智慧、更便捷的充電體驗。