BMW超車特斯拉「奪7月歐洲電動車銷售冠軍」！雙強車型力壓賓士奧迪

▲BMW首次在歐洲電動車市場上超越特斯拉，成為7月份銷量最多的電動車品牌。（圖／BMW提供）

圖文／CTWANT

汽車市場調研公司JATO Dynamics發布針對28個歐洲市場的數據報告，具體來看，歐洲7月份新車註冊量達到103萬輛，較同期上升1.5%，年初至今的註冊量則接近790萬輛。值得注意的是，BMW首次在歐洲電動車市場上超越特斯拉，成為7月份銷量最多的電動車品牌。

觀察電動車銷售狀況，7月註冊量爲13.93萬輛，同比下降6%，市場占比也從去年同期14.6%下降到13.5%。JATO全球高級分析師Felipe Munoz認為，「（歐洲）電動車的補助措施缺乏明確性，影響購買慾望。」

不過在7月純電動汽車市場中，BMW的註冊量同比上升35%至14,869輛，躍升7月歐洲最暢銷的品牌，特斯拉的銷量同比下降16%至14,561輛。

JATO指出，BMW逆勢而上主要得益於i4、iX1電動車型的強勁需求，這2款車型銷量超過Mercedes-Benz和Audi同尺寸車型。

除此以外，另一項因素德國日化連鎖超市巨頭Rossmann宣布「立即」暫停購買特斯拉汽車，並且是首間以政治立場爲由停止採購特斯拉的歐洲公司。

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