東風入門電動車「瑞士只賣新台幣82.1萬」！義大利生產閃過高關稅

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸車廠近年來積極拓展歐陸市場，其中東風汽車宣布於瑞士推出品牌入門掀背電動車東風納米 (Dongfeng Nammi Box)，售價為 21,990 瑞士法郎 (約合新台幣 82.1 萬元)，主要競爭對手鎖定了 Citroen ë-C3。

▲東風納米 (Dongfeng Nammi Box) 於瑞士上市。

為了保持市場競爭力，據悉東風納米 Dongfeng Nammi Box 將會是東風汽車擬在義大利工廠生產的首批車款之一。據外媒報導，東風汽車目前正在與義大利政府設立工廠進行深入探討。如果成功在當地量產，那麼新車將能夠避開歐盟對中國大陸製造的電動車徵收昂貴的進口稅。因為現在歐盟在現有 10% 的進口關稅之上，某部分車廠的進口關稅高達 38.1% 左右。

▲東風納米 Dongfeng Nammi Box 中控台相當整潔，配有 5 吋數位儀表板、12.8 吋多媒體觸控螢幕。

東風納米 Dongfeng Nammi Box 採用品牌專為電動車開發的量子架構 3 號平台打造，車身尺碼長寬高分別為 4,030mm x 1,810mm x 1,570mm，軸距則有2,660mm的表現。外觀部分可以看到大量的圓潤設計，包含橢圓形的立體 LED 燈組，且車側還有無窗框的車門設計，以及隱藏式車門把手、車頂尾翼及 17 吋雙色鋁圈等組合，原廠還提供 7 種車身色包括 3 款雙色供選擇。

車內配置上，其中控台和方向盤也跳脫不了圓潤的設計元素，中控台相當整潔，配有 5 吋數位儀表板、12.8 吋多媒體觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 介面、恆溫空調、手機無線充電板、12V 電插座、雙 USB 插孔等。

動力部分提供 31.4kWh 及 42.3kWh 兩款磷酸鐵鋰電選擇，採用品牌首創馬赫 E 十合一電驅系統，最大輸出可達 70kW(95ps)、峰值扭力 160Nm (16.3kgm)，極速限制於 140km/h，續航力分別約為 330km 和 430km (CLTC 規範)；若使用 DC 快充需耗時約 30 分鐘 (電量由 20% 至 80%)，AC 標準充電則是約要 20 小時左右。