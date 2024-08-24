ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

東風入門電動車「瑞士只賣新台幣82.1萬」！義大利生產閃過高關稅

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸車廠近年來積極拓展歐陸市場，其中東風汽車宣布於瑞士推出品牌入門掀背電動車東風納米 (Dongfeng Nammi Box)，售價為 21,990 瑞士法郎 (約合新台幣 82.1 萬元)，主要競爭對手鎖定了 Citroen ë-C3。

▲東風納米 (Dongfeng Nammi Box) 於瑞士上市。

為了保持市場競爭力，據悉東風納米 Dongfeng Nammi Box 將會是東風汽車擬在義大利工廠生產的首批車款之一。據外媒報導，東風汽車目前正在與義大利政府設立工廠進行深入探討。如果成功在當地量產，那麼新車將能夠避開歐盟對中國大陸製造的電動車徵收昂貴的進口稅。因為現在歐盟在現有 10% 的進口關稅之上，某部分車廠的進口關稅高達 38.1% 左右。

▲東風納米 Dongfeng Nammi Box 中控台相當整潔，配有 5 吋數位儀表板、12.8 吋多媒體觸控螢幕。

東風納米 Dongfeng Nammi Box 採用品牌專為電動車開發的量子架構 3 號平台打造，車身尺碼長寬高分別為 4,030mm x 1,810mm x 1,570mm，軸距則有2,660mm的表現。外觀部分可以看到大量的圓潤設計，包含橢圓形的立體 LED 燈組，且車側還有無窗框的車門設計，以及隱藏式車門把手、車頂尾翼及 17 吋雙色鋁圈等組合，原廠還提供 7 種車身色包括 3 款雙色供選擇。

車內配置上，其中控台和方向盤也跳脫不了圓潤的設計元素，中控台相當整潔，配有 5 吋數位儀表板、12.8 吋多媒體觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 介面、恆溫空調、手機無線充電板、12V 電插座、雙 USB 插孔等。

動力部分提供 31.4kWh 及 42.3kWh 兩款磷酸鐵鋰電選擇，採用品牌首創馬赫 E 十合一電驅系統，最大輸出可達 70kW(95ps)、峰值扭力 160Nm (16.3kgm)，極速限制於 140km/h，續航力分別約為 330km 和 430km (CLTC 規範)；若使用 DC 快充需耗時約 30 分鐘 (電量由 20% 至 80%)，AC 標準充電則是約要 20 小時左右。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Dongfeng東風Nammi納米Box電動車汽車新車入門電動大陸中國

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

最新文章

東風電動車瑞士只賣新台幣82.1萬2024-08-24

Skoda 477匹Superb旅行車英亮相2024-08-24

「BMW i5 M60」試駕！一開就愛上2024-08-24

Hyundai推「改款新7人座休旅」2024-08-24

TOYOTA皇冠大空間休旅日本發表又延後2024-08-24

【周焦點】國產新休旅9月見、大改款ZS預告2024-08-24

凱迪拉克豪華電動超跑概念車亮相2024-08-23

Skoda全新小休旅出Kylaq印度專屬2024-08-23

BMW預告全新M2入門賽車即將現身2024-08-23

福特小改款Kuga偽裝車近距離捕獲2024-08-23

熱門文章

東風電動車瑞士只賣新台幣82.1萬2024-08-24

Hyundai推「改款新7人座休旅」2024-08-24

福特小改款Kuga偽裝車近距離捕獲2024-08-23

Skoda 477匹Superb旅行車英亮相2024-08-24

TOYOTA皇冠大空間休旅日本發表又延後2024-08-24

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身2024-08-20

台灣Kia入門EV3休旅將預售2024-08-13

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了2024-08-22

BMW預告全新M2入門賽車即將現身2024-08-23

Volvo大改款XC90休旅預告9／4亮相2024-08-23

相關新聞

Skoda「超狂477匹Superb旅行車」英亮相！世上僅1台外觀根本羊皮狼

Skoda「超狂477匹Superb旅行車」英亮相！世上僅1台外觀根本羊皮狼

長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」被逼道歉　綠：中共為政治目的傷害無辜

長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」被逼道歉　綠：中共為政治目的傷害無辜

「中國象棋第一人」王天一下假棋　涉嫌買棋、賣棋遭逮

「中國象棋第一人」王天一下假棋　涉嫌買棋、賣棋遭逮

中菲南海爭端　菲律賓控中國多次朝菲飛機「發射照明彈」

中菲南海爭端　菲律賓控中國多次朝菲飛機「發射照明彈」

羽球小將張志傑「追悼會25日舉辦」！知情人低調證實：不能說太多

羽球小將張志傑「追悼會25日舉辦」！知情人低調證實：不能說太多

讀者迴響

熱門文章

東風入門電動車「瑞士只賣新台幣82.1萬」！義大利生產閃過高關稅

東風入門電動車「瑞士只賣新台幣82.1萬」！義大利生產閃過高關稅

Hyundai推「改款新7人座休旅」！1.5升渦輪比Tucson更入門

Hyundai推「改款新7人座休旅」！1.5升渦輪比Tucson更入門

福特「小改款Kuga偽裝車」近距離捕獲！運動化車型＆標準版搶先看

福特「小改款Kuga偽裝車」近距離捕獲！運動化車型＆標準版搶先看

Skoda「超狂477匹Superb旅行車」英亮相！世上僅1台外觀根本羊皮狼

Skoda「超狂477匹Superb旅行車」英亮相！世上僅1台外觀根本羊皮狼

TOYOTA「皇冠大空間休旅」日本發表又延後！台灣註冊有望導入

TOYOTA「皇冠大空間休旅」日本發表又延後！台灣註冊有望導入

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

台灣Kia「全新入門EV3休旅」將預售！預計明年上市

台灣Kia「全新入門EV3休旅」將預售！預計明年上市

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了！有望採TOYOTA合作全新油電

原廠確認「新一代Mazda CX-5」要來了！有望採TOYOTA合作全新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366