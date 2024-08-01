79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

▲Triumph凱旋總代理安東引進全新Scrambler 1200X，建議售價79.8萬起。（圖／翻攝自Triumph）

記者張慶輝／綜合報導

Triumph凱旋總代理安東近期引進全新Scrambler 1200X復古重機，並為其開出79.8萬起的建議售價，預計8月開始陸續交車；Scrambler 1200車系打從2019年首度亮相以來，就受到許多追求復古越野風格的騎士歡迎，此次的Scrambler 1200X更是進一步強化其親和力，以此滿足更多追求易用性的玩家需求。

▲Scrambler 1200X在各方面強化了自身的親和力，讓更多玩家能享受騎乘樂趣。（圖／翻攝自Triumph）

如同其他Triumph車款一般，Scrambler 1200X在外型上相當具有辨識度，根據車色不同，在油箱上會有大型的黑色廠徽彩繪，或是點題的小型黑底銀標，並列在車身右側的雙排氣管也非常吸睛，安東也同步引進超過70種原廠配件，包括35公升後箱包、102公升側箱與後箱系統、前土除上移或保桿等配件，讓玩家能輕鬆打造出別具個人風格且滿足旅行需求的愛車。

▲依據車色不同，油箱上的Triumph廠徽也有所區別，玩家還能透過各式原廠配件打造愛車。（圖／翻攝自Triumph）

採用Bonneville 1,200c.c.水冷雙缸引擎的Scrambler 1200X，具備90匹馬力與11.2公斤米扭力輸出，標配輔助式滑動離合器，以低轉高扭的特性帶來輕鬆操控感受，電控方面則有IMU慣性測量單元、進階彎道ABS與進階循跡防滑，搭配電子油門與5段騎乘模式，任何天候與路況下騎士都能完全掌握車輛動態。

▲Scrambler 1200X具備低轉高扭的動力特性，搭配豐富電控讓騎士能完全掌握。（圖／翻攝自Triumph）

在懸吊配置方面，Scrambler 1200X搭載倒立式前叉與掛瓶雙槍預載可調後避震器，兩者皆為Marzocchi製品且行程均為170mm，制動則有前雙活塞卡鉗搭配雙310mm碟盤，並且標配玩家喜愛的前21吋後17吋無內胎鋼絲框，在標準座高820mm之外，還能選用低座墊進一步降至795mm，配合僅228公斤的裝備重量與15公升油箱，無論什麼體型都能享受騎乘樂趣。