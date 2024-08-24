Skoda「超狂477匹Superb旅行車」英亮相！世上僅1台外觀根本羊皮狼

圖文／7Car 小七車觀點

英國 Škoda 日前亮相了 Superb Estate Laurin & Klement Sleeper Edition，這輛獨一無二的第三代車型由當地知名改裝廠 RE Performance 進行升級，擁有高達 477PS / 661Nm 最高動力輸出；不過官方表示該車將不會上市銷售，而是會待在原廠的工作車隊中。

Škoda Superb Sleeper Edition 如其名，是輛不折不扣的「Sleeper」，車身外觀基本上與改裝前完全一致，皇家綠烤漆更散發著穩重斯文的特質。不過從細節處依然可以看出端倪，如 AP Racing 煞車卡鉗、KW 避震懸吊 (降低 50mm) 以及客製化排氣系統。另依然搭載帶有AFS (自適應頭燈系統) 的全矩陣 LED 頭燈、車道輔助系統、停車輔助系統、腳踢電動尾門、後視停車攝影、三區恆溫空調系統、加熱擋風玻璃和加熱三輻皮革多功能方向盤、數位儀錶、9.2 吋多媒體觸控螢幕和 Canton 音響系統等都沒有缺席，且提供達 1,950 公升的尾廂置物空間。

動力方面，搭載著與原先相同的 1,984 c.c. 直列四缸渦輪增壓汽油引擎搭配七速 DSG 雙離合自手排變速箱以及 4x4 四輪驅動系統，但透過安裝 Garrett 渦輪增壓器，同時更換燃油系統、中冷器和進氣系統，釋放出額外的動力，使其擁有 477PS@6,035rpm 最大馬力及 661Nm@3,690rpm 峰值扭力，另外還搭載 DCC 電子可調懸吊系統，提供更優秀的操控特性。

Superb 作為 Škoda 20 多年來的旗艦車型，在品牌產品線中享有獨特的地位。於 2001 年在法蘭克福車展上推出，迅速成為品質、實用性和性價比的代表車款。第三代 Superb 是迄今為止最暢銷的一代，銷量達到 86 萬輛，佔歷代生產的 160 萬輛車型的一半以上；而全新第四代 Superb 於今 (2024) 年 6 月上市，相信在不久後就能夠登陸臺灣市場。