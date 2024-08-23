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福特「小改款Kuga偽裝車」近距離捕獲！運動化車型＆標準版搶先看

圖文／7Car 小七車觀點

現行國產 Ford Kuga 車系於 2020 年 6 月首度登場以來，歷經多次年式更新與配備調整後，屆齡小改款的週期。而 7Car<小七車觀點> 編輯部近日接獲不願具名的讀者投稿，表示拍攝到小改款 Ford Kuga 車系的 2 輛偽裝車正在進行路試的畫面，而照片經過研判後，正好分別屬於搭載 ST-Line 運動化外觀套件的車型，以及搭載標準外觀造型的車型，讓讀者們可在正式上市之前先賭為快。

▲小改款 Ford Kuga 偽裝車正在進行路試，圖中車輛研判為 ST-Line 運動化車型。

在藍色車輛中，從照片可以見到搭載的車身同色烤漆的輪拱，車頭保險桿的線條雖然被偽裝車的大面積貼紙掩蓋，仍可判斷其線條會相當接近歐規的車型，採用直立式的外側飾條強化車頭氣勢，車側的銘牌配置於前門接近後視鏡之處，輪圈換上全新的雙色烤漆造型，搭配的輪胎尺寸仍為現行車款的 225/55R19，車頂隱約可見到採用了黑色塗裝來讓全景天窗更有放大的效果。 

▲國產小改款 Ford Kuga 有望搭載於圖中歐規相仿的外觀樣式。

至於白色的小改款 Kuga 研判應為標準車型，其輪拱飾條為黑色塑料樣式，車門下方亦配有黑色塑料護板，展現一定的越野氣息，而在這張照片中，也能見到車頭換上全新設計的 LED 頭燈組，內部具有兩組 LED 日行燈，也預料會比照歐規配備貫穿式導光條，較現行版本更有質感。

▲白色的小改款 Kuga 研判應為標準車型，其輪拱飾條為黑色塑料樣式，車門下方亦配有黑色塑料護板，展現一定的越野氣息。

動力配置方面，根據環境部 2024 年 7 月份符合噪音管制標準的車輛名單來看，小改款 Kuga 仍提供 EcoBoost180 及 EcoBoost250 雙動力，其中 EcoBoost250 動力已有 2 個車型現身在經濟部能源署 2024 年 7 月份油耗測試名單，繳出 12.0~12.5km/L 的能效測試值。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤小改款 Kuga 在國內上市的最新消息，敬請鎖定。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Kuga小改款汽車新車休旅車

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