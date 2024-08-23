「速霸陸註冊新休旅」曝光！動力將採用TOYOTA合作技術

▲速霸陸悄悄註冊e-Outback新休旅，預計與TOYOTA有緊密關係。（圖／翻攝自《j-platpat》、速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

日本速霸陸Subaru悄悄註冊全新e-Outback商標，該車很有可能與TOYOTA有緊密關係，事實上，即將推出的Crosstrek、Forester e-Boxer油電系統就是來自TOYOTA技術，如今再度曝光的e-Outback未來動向讓人期待。

▲速霸陸接下來還有3款與TOYOTA合作的新車，最新曝光的e-Outback包含計劃內。

Subaru、TOYOTA本就有緊密的合作關係，過去催生出Subaru Solterra與TOYOTA bZ4X雙生電動車，而Crosstrek、Forester e-Boxer的油電系統也是來自TOYOTA技術，可看出Subaru未來跟電氣化有關產品，都會與TOYOTA有關。

最新曝光的e-Outback尚不知是油電還是電動車款，但大概能推測出是以Outback跨界休旅延伸的新作品，加上今年速霸陸預告，要在2028年前推出4款電動車，其中1款就是Solterra，而最新曝光的e-Outback可能就藏在另外3款神秘車款中。

▲速霸陸與TOYOTA合作的油電系統，將在今年問世。

今年底前，速霸陸即將推出與TOYOTA合作的全新e-Boxer油電系統，其關鍵電池系統來自TOYOTA技術，Crosstrek e-Boxer、Forester e-Boxer等油電休旅準備在近期問世，為旗下產品注入更多活力，來因應未來能源趨勢。