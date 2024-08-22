Infiniti「僅剩休旅車」能買了！Q50確定今年停產　台灣最後19輛出清

▲征戰沙場數十年，海外原廠確認Q50房車今年說再見！（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

承襲經典的Nissan Skyline血統，自2014年販售至今的Infiniti Q50，仍擋不住休旅熱潮衝擊，海外原廠表示，Infiniti Q50確認販售至2024年底，成為品牌最後1款房車謝幕代表作！

▲Infiniti Q50退場後，旗下只剩QX50、QX55、QX60等休旅車款。

Infiniti Q50最早於2014的北美登場，鎖定BMW 3 Series、賓士C-Class、LEXUS IS等競爭對手，血脈傳承可是來自大名鼎鼎的Nissan Skyline車系，但在久未更新情況下，加上休旅車熱潮夾擊，Infiniti Q50確定在2024年下台一鞠躬。

▲台灣最後僅剩19輛庫存。

台灣市場上，Infiniti Q50也在作最後的出清倒數中，搭載3.0升V6渦輪，擁有300匹最馬力，官網顯示仍有最後的19輛在庫，待銷售完畢後，Infiniti Q50也要向台灣市場告別。

隨著Q50、Q60相繼告別謝幕，未來品牌將把資源投注在休旅陣容上，以及作好電動車市場布局，接下來Infiniti也將推出品牌首款電動車，準備聚焦在新能源戰場上！