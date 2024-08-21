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「TOYOTA Crown跨界休旅」換上GR套件超帥氣！整套只賣新台幣7萬

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有賣的TOYOTA Crown Crossover，日本已在今年4月推出新年式，另帶來搶眼的RS Landscape特仕車，不過原廠似乎覺得帥度還不夠，後續又追加推出GR化運動套件，整套折合新台幣僅要7萬元！

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲套件包含前後下擾流、尾翼、側裙等處，換上更具張力的GR運動化象徵。

TOYOTA Crown Crossover搭上GR家族性能熱潮，日本推出外觀取向的GR Sport套件，包含前後下擾流、側裙、尾翼等，賦予更具攻擊性的空力套件，讓原本主打豪華精緻的Crown Crossover，營造更具侵略動感風格，整套日幣開價約32萬，折合新台幣約7萬就能入手！

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式TOYOTA Crown Crossover推出GR運動化套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲除了外觀取向空力套件，另還能搭配21吋鋁圈與運動化懸吊升級。

除了外觀空力套件外，原廠再釋出福利，推出氣勢更強的21吋GR鑄造鋁圈，4顆鋁圈日幣開價48萬元，折合新台幣約在10.5萬左右，當然也考量到喜歡熱血操駕的車主，還能再選配改裝避震、防傾桿等，讓TOYOTA Crown Crossover擁有更激烈的操控身手。

在台灣市場上，2023年已導入TOYOTA Crown Crossover，提供2.5升油電與2.4升渦輪油電2種動力，售價分別為157、207萬，Crown Crossover目前是台灣Crown家族唯一車款，至於海外另有房車、Crown Sport跑旅、Crown Signia休旅，台灣原廠尚無進一步導入規劃。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUV

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