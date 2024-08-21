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美國BMW今年最大規模召修　逾72萬輛電子接頭短路恐起火

▲BMW大規模召修。（圖／翻攝自BMW）

▲美國BMW發布今年以來最大規模召修，受影響車量逾72萬輛，恐因電子接頭短路導致水泵故障。（圖／翻攝自BMW）

記者林鼎智／綜合報導

美國BMW發布今年以來最大規模召修，受影響車系眾多，共達720,796輛，主因是引擎室下方短路可能導致起火，其中短路的地方在水泵處的插頭。

根據NHTSA美國國家公路交通管理局資料，BMW在今年1月收到車輛不明發生「熱事件」通報，該調查發現，部分車款在少數情況下，從進氣軟管滴下的漏氣液體可能會滴落到水泵處的電子接頭，進而導致電子接頭短路。

▲美BMW大規模召修 。（圖／翻攝自NHTSA）

▲美國BMW共接獲類似18起事件通報，受影響車量為2012-2018年出廠車款。（圖／翻攝自NHTSA）

美國BMW共接獲18起類似事件通報，受影響車款為2012年-2018年出廠的X1 sDrive28i／xDrive、Z4 sDrive28i、528i／528i xDrive、328i／328ixDrive、X5 xDrive40e、228i／228u xDrive、428i／428ixDrive、328i Gran Turismo、X3 sDrive28i／xDrive28i、X4 xDrive28i、428i等車型。

美國BMW將召回受影響車輛，檢查水泵及電子接頭並在必要時更換，另外也會加裝一個防護罩保護電子接頭受到滴落液體影響。

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