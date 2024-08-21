小米「第2款電動車」傳10月亮相！形似法拉利跑旅、空間更大

▲小米在推出SU7後，現在也傳出將在10月推出品牌第2款電動車，將是休旅車型，圖為小米電動休旅預想圖。（圖／翻攝自Instagram／sugardesign_1）



記者林鼎智／綜合報導

小米（Xiaomi）在推出首款電動房車SU7後，現在也傳出正在開發第2款電動車，將是電動休旅，預計最快在今年10月亮相，並於明年開始首批交付。

據了解，首款小米電動休旅目前內部代號稱為MX11，近幾個月來已進行原型車測試，預計該車將與SU7共享大部分零件，除了最快在10月於大陸首發外，屆時也會在明年CES消費電子大展上全球展演。

▲小米第2款電動車近幾個月積極測試，外型與法拉利Purosangue相似，具有低趴流線的身形 。（圖／翻攝自《汽車之家》）



從測試照來看，小米MX11外型與法拉利Purosangue相似，具有低趴流線的身形，除了外型相似外，車格也會比SU7稍大，提供更實用的空間表現。

配置上，小米電動休旅將與SU7同樣搭載Modena平台，預料也會有相同電動動力配置，包括單馬達、雙馬達與73.6kWh、94.3kWh、101kWh等電池容量選擇，入門就有295匹馬力、700公里續航力，雙馬達版本則有664匹馬力，最大續航力可達800公里。

▲小米電動休旅將與SU7共用平台、電動動力，將具有更實用的空間表現，圖為小米電動休旅預想圖。（圖／翻攝自Instagram／sugardesign_1）