ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

小米「第2款電動車」傳10月亮相！形似法拉利跑旅、空間更大

▲小米電動休旅預想圖。（圖／翻攝自Instagram／sugardesign_1）

▲小米在推出SU7後，現在也傳出將在10月推出品牌第2款電動車，將是休旅車型，圖為小米電動休旅預想圖。（圖／翻攝自Instagram／sugardesign_1）

記者林鼎智／綜合報導

小米（Xiaomi）在推出首款電動房車SU7後，現在也傳出正在開發第2款電動車，將是電動休旅，預計最快在今年10月亮相，並於明年開始首批交付。

據了解，首款小米電動休旅目前內部代號稱為MX11，近幾個月來已進行原型車測試，預計該車將與SU7共享大部分零件，除了最快在10月於大陸首發外，屆時也會在明年CES消費電子大展上全球展演。

▲小米第2款電動車 。（圖／翻攝自《汽車之家》）

▲小米第2款電動車近幾個月積極測試，外型與法拉利Purosangue相似，具有低趴流線的身形 。（圖／翻攝自《汽車之家》）

從測試照來看，小米MX11外型與法拉利Purosangue相似，具有低趴流線的身形，除了外型相似外，車格也會比SU7稍大，提供更實用的空間表現。

配置上，小米電動休旅將與SU7同樣搭載Modena平台，預料也會有相同電動動力配置，包括單馬達、雙馬達與73.6kWh、94.3kWh、101kWh等電池容量選擇，入門就有295匹馬力、700公里續航力，雙馬達版本則有664匹馬力，最大續航力可達800公里。

▲小米電動休旅預想圖。（圖／翻攝自Instagram／sugardesign_1）

▲小米電動休旅將與SU7共用平台、電動動力，將具有更實用的空間表現，圖為小米電動休旅預想圖。（圖／翻攝自Instagram／sugardesign_1）

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅小米XiaomiSU7MX11Modena續航跨界測試CES

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

美國BMW今年最大規模召修　逾72萬輛電子接頭短路恐起火

美國BMW今年最大規模召修　逾72萬輛電子接頭短路恐起火

「TOYOTA RAV4、Corolla汽油」北美恐停售！未來轉型只賣油電、PHEV

「TOYOTA RAV4、Corolla汽油」北美恐停售！未來轉型只賣油電、PHEV

最新文章

美國BMW今年最大規模召修2024-08-21

TOYOTA RAV4、Corolla汽油北美恐停售2024-08-21

小米「第2款電動車」傳10月亮相2024-08-21

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到2024-08-21

台灣「國產全新商用休旅」預告登場2024-08-21

Mazda「旗艦7人座CX-80休旅」日本現身2024-08-21

保時捷「手工訂製復古跑車」亮相2024-08-21

賓士新大G越野休旅車9／5台灣上市2024-08-20

新一代「MG ZS入門休旅」來了2024-08-20

「MG HS」進軍馬來西亞鎖定對手奇瑞2024-08-20

熱門文章

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身2024-08-20

台灣「國產全新商用休旅」預告登場2024-08-21

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到2024-08-21

新一代「MG ZS入門休旅」來了2024-08-20

特斯拉最入門、最便宜Model 3開賣2024-08-20

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！2024-08-20

保時捷「手工訂製復古跑車」亮相2024-08-21

賓士新大G越野休旅車9／5台灣上市2024-08-20

台灣山葉國產化MT-15送驗資料曝2024-08-20

「新年式Nissan X-Trail」北美開賣2024-08-20

相關新聞

Mazda「旗艦7人座CX-80休旅」日本現身！最快8月發表取代CX-8

Mazda「旗艦7人座CX-80休旅」日本現身！最快8月發表取代CX-8

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

賓士「新大G越野休旅車」9／5台灣上市！汽柴油＋電能動力同步亮相

賓士「新大G越野休旅車」9／5台灣上市！汽柴油＋電能動力同步亮相

新一代「MG ZS入門休旅」來了！化身小一號HS　最新省油1.5升油電

新一代「MG ZS入門休旅」來了！化身小一號HS　最新省油1.5升油電

「MG HS休旅」即將進軍馬來西亞！1.5升渦輪鎖定奇瑞Tiggo 7 Pro

「MG HS休旅」即將進軍馬來西亞！1.5升渦輪鎖定奇瑞Tiggo 7 Pro

讀者迴響

熱門文章

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

中華Zinger新對手！台灣「國產全新商用休旅」預告登場　預計9月上市

中華Zinger新對手！台灣「國產全新商用休旅」預告登場　預計9月上市

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到！台灣訂金151萬　2.1秒破百加速

特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到！台灣訂金151萬　2.1秒破百加速

新一代「MG ZS入門休旅」來了！化身小一號HS　最新省油1.5升油電

新一代「MG ZS入門休旅」來了！化身小一號HS　最新省油1.5升油電

特斯拉「最入門、最便宜的Model 3」開賣！配備拔光折合新台幣110萬

特斯拉「最入門、最便宜的Model 3」開賣！配備拔光折合新台幣110萬

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

賓士「新大G越野休旅車」9／5台灣上市！汽柴油＋電能動力同步亮相

賓士「新大G越野休旅車」9／5台灣上市！汽柴油＋電能動力同步亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366