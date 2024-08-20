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賓士「新大G越野休旅車」9／5台灣上市！汽柴油＋電能動力同步亮相

圖文／7Car 小七車觀點

台灣賓士近日宣布將於 9 月 5 日正式發表全新改款 Mercedes-Benz G-Class 車系，而原廠也早在今年 3 月時就表示將導入 G 450 d、G 500、G 63 三款車型，並預計純電動力的 G 580 亦將同步現身國內，正式編成以及建議售價將待發表會當日公佈。

汽、柴、電三種動力預計同台亮相！　新款 Mercedes-Benz G-Class 將於 9/5 在臺上市

全新改款 G-Class 仍維持車系經典的方正造型，在 G 450 d 及 G 500 車型方面，車頭最明顯的變化在於水箱護罩內部的飾條從三條簍空橫幅增加至四條實心的鍍鉻樣式，視覺效果更加扁平。前保桿在車頭位置兩側加入直立銀色飾蓋，不僅能夠添加辨識度，後續也更便利加裝防撞套件。兩側的通風孔造型亦經過重新設計，由原本的菱形改為陣列的導角矩形增添細部上的質感。同時，前鏡頭也移動至保桿下方，能更清晰觀察路況，但也有更加容易碰撞的可能性。

全新純電 Mercedes-Benz G 580 將取自於 2021 年亮相的 Concept EQG 的設計元素，外觀上承襲方正的棱角輪廓，一眼就能認出是 G-Class，車頭保留典型的圓形大燈元素，水箱護罩似乎採用無邊框式的設計，並保留雙條通風孔。接著來到尾門，其原本的備胎蓋改採用方形的樣式，似乎可對應充電需求存放了充電用的線組。

汽、柴、電三種動力預計同台亮相！　新款 Mercedes-Benz G-Class 將於 9/5 在臺上市

在 G 63 方面，其外觀變化的重點在於前保桿部分，兩側通風口由菱形改為扇形，內部取消網格造型，改採用直立式的導流片，而引擎蓋上還有 AMG 專屬蘋果樹廠徽。車側部分依然可以看到 G 63 專屬的側排氣管，這次原廠提供 6 款不同造型的輪圈供選擇，標準配置為 22 吋，對應越野需求則有不同的 20 吋胎圈搭配。另外全車在細節上也都有 AMG 的徽飾彰顯其身分，包含葉子板、油箱蓋內部、尾門、卡鉗等位置。

汽、柴、電三種動力預計同台亮相！　新款 Mercedes-Benz G-Class 將於 9/5 在臺上市

進入車內依舊是熟悉的風格，但方向盤換上品牌全新世代的設計，儀表板和觸控螢幕均為 12.3 吋，並搭載新一代 MBUX 多媒體系統，以及導入 KEYLESS-GO、溫控杯架、Burmester® 3D 環場音響系統等等，中控台中央的三把鎖也是 G-Class 車系的象徵，空調介面維持實體按鍵的配置，但取消了石英錶的配置。

汽、柴、電三種動力預計同台亮相！　新款 Mercedes-Benz G-Class 將於 9/5 在臺上市

動力部分則是這次改款 G 500 的重點之一，捨棄過往採用的 V8 引擎，而是換上 3.0 升直列六缸渦輪引擎，最大馬力達 450ps、峰值扭力 560Nm，同時加入 48V 輕油電技術，搭配 9 速變速箱，官方公佈其 0-100km/h 僅需 5.4 秒即可完成。而 G 450 d 車型上，則搭載六缸柴油引擎，同樣搭載48V 高效輕油電系統，可輸出 367+20ps 的最大馬力，峰值扭力則為 750+200 Nm。G 63 維持既有的 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，同樣加入 48V 輕油電技術，最大馬力擁有 585ps、峰值扭力 850Nm 的優異表現，能夠在 4.2 秒內完成 0-100km/h 加速。另外，車主可以選配新型 Active Ride 主動式懸吊系統，其液壓側傾控制硬體消除了對傳統防側傾桿的需求，改善了車輪在崎嶇不平的路面上的銜接性以及一般鋪裝道路的操控性。

汽、柴、電三種動力預計同台亮相！　新款 Mercedes-Benz G-Class 將於 9/5 在臺上市

G 580 為 Mercedes-Benz 集團首款車型採用四輪獨立驅動系統的量產車型，配置四個獨立控制的電動馬達，四個馬達集成在階梯式車架中，前後車橋各有兩個。每個電動馬達的峰值輸出功率為 108 kW，綜效最大總輸出功率可達 432 kW，綜效扭力則為 1,164 Nm。在 ESP® 和中央動力總成控制系統（CPC）的配合下，全新純電 G 580 能準確地在需要牽引力的地方輸出扭力。

汽、柴、電三種動力預計同台亮相！　新款 Mercedes-Benz G-Class 將於 9/5 在臺上市

Mercedes-Benz G-Class 於 1979 年誕生，45 年來始終堅持保有最原始的設計元素，基本架構卻未曾經大幅度變動過，成為 Mercedes-Benz 旗下最具傳奇歷史的 SUV。而全新改款車型更將以更與時俱進的設計與配備，繼續提供消費者符合時代潮流的豪華純種越野車。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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