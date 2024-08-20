Waymo推出第6代自動駕駛系統　設備精簡效率更好、雪地也能運行

▲Waymo推出第6代自駕系統，具有更高效、設備精簡，另外感測器也具備清潔功能，可在雪地等極端氣候運行。（圖／翻攝自Waymo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Alphabet旗下、研發自動駕駛技術的Waymo最近推出第6代自動駕駛系統，除了換上新的感測器套件外，整套系統也更精簡、並具有感測器清潔功能，使自動駕駛系統更聰明，同時也能在雪地中運行。

第6代Waymo Drive自動駕駛系統共有13具鏡頭、6具雷達、4具LiDAR光學雷達與各種外部收音裝置，在經過優化、降低成本且不影響安全性下，Waymo表示新系統可偵測500公尺外的物體，並能提供自駕車多方視野偵測。

▲第6代Waymo Drive自駕系統經過實際及模擬測試，待系統驗證後就會加入現有的無人計程車服務。



另外，在傳感器、鏡頭及軟體進步下，Waymo新自駕系統也能比前幾代使用更少的感測器，但具有更高的辨識率、更遠的偵測距離，同時在傳感器也有清潔功能下，使自駕車也能在雪地運作，甚至還能透過更換各項感測元件，讓自駕系統適應不同的極端環境。

Waymo表示，雖然第6代Waymo Drive系統才剛推出，但推出前已經過數萬公里測試、模擬測試，待系統驗證完成後就能在無人計程車隊上線，Waymo今年6月已在舊金山開放無人計程車服務，至今累計趟次已超過200萬趟。

▲Waymo今年6月已在舊金山開放無人計程車服務，使用車款為Jaguar I-Pace。