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勞斯萊斯新車全球限量10台「發表就賣完了」！車頭女神以陶瓷製成

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 於今年圓石灘車展當中帶來一款客製化車型 Phantom Scintilla，其是由客製化部門 Bespoke 基於Phantom LBW 長軸距車型打造而來，全球僅限量 10 台，不過官方並未透露該車具體價格，僅透露目前 10 輛配額均已經全部售出。

▲Rolls-Royce Phantom Scintilla 全球限量 10 部，目前已完售。

此次登場的 Rolls-Royce Phantom Scintilla 外觀選用雙色塗裝，分別由客製化的 Andalusian White (白) 和 Thracian Blue (藍) 組成，車身還有雙色的腰線進行點綴。值得一提的是，其車頭的歡慶女神像也改採用陶瓷材質所製成，同時向 The Winged Victory of Samothrace 致敬，後者正是歡慶女神的設計靈感來源。

據了解，Rolls-Royce Phantom Scintilla 耗時 2 年多的時間來開發這款車的內裝，其車內的飾板上的 Celestial Pulse 採用七條鋁合金材質絲帶交織一起，展現了歡慶女神的瞬間之美。此外，車內星空車頂同樣是客訂圖案，並由 1,500 顆光纖形成動態效果。車門和座椅至少擁有 36 個圖案，經 633,000 針刺繡而成，耗時超過 40 個小時才完成。

動力系統方面，Rolls-Royce Phantom Series 採用 BMW 集團提供的 N74B68 6.75 升雙渦輪增壓 V12汽油引擎，搭配 8 速 ZF 自排變速系統以達到後輪驅動，共可輸出 563 匹最大馬力及 91.8kgm 最大扭力，0-100km/h 加速可在 5.4 秒達成，極速被電子限制在 250 km/h。

Rolls-Royce 旗下車款一直以來都是眾多達官顯要表露身分地位的移動載具，多樣化的客製化選項以及精湛造車工藝更如畫布般讓全球各地的車主們極盡所能地發揮想像力來與他人脫穎而出，甚至為忠誠的層峰客戶提供客製化車體的服務，如 Sweptail 及 Boat Tail 就是最好的範例。目前總代理盛惟則導入 Phantom、Cullinan、Ghost、Spectre 等多款經典房車及休旅車款。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Rolls-Royce勞斯萊斯PhantomScintilla汽車新車限量

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