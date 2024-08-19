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Subaru「美式7人座休旅Ascent」新年式開賣！配備升級新增2車型

圖文／7Car 小七車觀點

Subaru of America, Inc. 近日宣布美規 2025 年式 Ascent 正式上市，編成分為 Premium、Onyx Edition、Limited、Bronze Edition (新增)、Touring 及 Onyx Edition Touring (新增)，車系建議售價 40,215~51,415 美元起 (約合新台幣 129.7~165.8 萬元起)，原先 2024 年式最入門的 Base 車型則不再供應。

▲Subaru of America, Inc. 近日宣布美規 2025 年式 Ascent 正式上市。

隨著 2025 年式新增的 Bronze Edition 擁有專屬的內外配色，配備 20 吋銅金色合金輪圈，座椅採用 Subaru StarTex® 防水材質包覆，而 Onyx Edition Touring 則延續 Onyx Edition 的設計元素，搭配 20 吋黑色合金輪圈，內裝以黑色 Nappa 皮革與銀色縫線為主題來展現質感。

安全科技方面，2025 年式 Ascent 將盲點偵測、車道變換輔助、後方橫向來車警示系統、倒車自動煞車輔助系統、自動緊急轉向輔助系統列為標準配備，此外也首度導入緊急停者輔助系統，可在 ACC 主動車距控制定速巡航系統偵測到駕駛人無反應時，自動將車輛減速停下，再開啟警示燈，同時解開車門鎖並透過 Subaru Starlink 聯網服務來聯絡緊急救援單位。

配備方面，2025 年式 Ascent 擁有環景影像輔助系統，而在配備 Harman Kardon® QuantumLogic™ 環繞音響系統的車型上，升級 Cabin Connect 功能來將駕駛人說話的聲音透過揚聲器播放，增進與第三排乘客溝通的便利性。

動力配置方面，2025 年式 Ascent 持續搭載 2.4 升水平對臥渦輪增壓汽油引擎，可輸出 260hp 最大馬力及約 38.3kg-m 峰值扭力，搭配可模擬 8 速手動換檔的 Lineartronic® CVT 無段變速系統，以及對稱式全時四輪驅動系統，支援 X-MODE® 的雪地與泥地駕駛模式。國內市場方面，目前 Subaru 總代理台灣意美汽車未引進 Ascent 販售。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Subaru速霸陸Ascent休旅車˙7人座美國美規SUV汽車新車

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