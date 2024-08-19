福特「野馬60周年版」推新色！限時限量販售、再搭專屬套件

▲福特針對野馬60周年版再推新色「布列塔尼藍」，採限量1,965輛、限時販售。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）在今年4月推出野馬（Mustang） 60th周年紀念版，原本僅有Wimbledon White白、Race Red紅與Vapor Blue藍三款車色，近日原廠更新增Brittany Blue（布列塔尼藍）新色，該顏色與1967年首次推出相同，並採限量供應。

▲新車色專屬10速自排版本，並具有Brembo卡鉗、後軸限滑差速器、主動閥門控制排氣系統。



福特野馬60周年版共有雙門、敞篷車型，不過此次推出的新色僅限雙門轎跑、10速自排車型，並且還配備專屬套件，包括Active Valve Performance主動閥門控制排氣系統、Brembo煞車卡鉗、3.55 後軸限滑差速器、B&O音響（12支揚聲器）與Space Gray灰／白色內裝。

▲車內為Space Gray灰／白色內裝，售價為65,245美元（折合新台幣208.6萬）。



儘管福特並未明說，但野馬60周年版Brittany Blue藍車型將採限量1,965輛，並且為限時販售，每輛售價則是65,245美元（折合新台幣208.6萬）。

至於其他60周年版野馬車主，福特也增添另一款數位儀表選配，該儀表以1999-2001年生產的Mustang SVT Cobra為靈感，白天以白色儀表介面、晚上則採冰藍色，可在選配後以OTA的方式進行更新。

▲福特也針對野馬60周年版提供數位儀表介面選配，可透過OTA遠端韌體更新。