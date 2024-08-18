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邁巴赫「旗艦敞篷跑車SL 680」亮相！引擎蓋＆頂篷滿滿肉粽標超貴氣

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Maybach 在 8/17 發表了 SL 680 Monogram Series，成為該廠最具運動感的車款，分為 Red Ambience 及 White Ambience 共 2 種配色主題，預計 2025 年春季在歐洲市場率先上市，後續將導入其他市場。

▲Mercedes-Maybach 在 8/17 發表了 SL 680 Monogram Series，成為該廠最具運動感的車款，分為 Red Ambience 及 White Ambience 共 2 種配色主題，預計 2025 年春季在歐洲市場率先上市，後續將導入其他市場。

SL 680 Monogram Series 是以代號 R 232 的現行 Mercedes-AMG SL 車系為基礎所開發，融入 Mercedes-Maybach 的專屬設計元素。在外觀部分於車頭配備輪廓具有發光功能的鍍鉻直瀑水箱護罩，引擎蓋增加三芒星立標及前後貫穿鍍鉻鰭片，亦可依照車主需求增加部分手工製作的墨灰色 Maybach 圖案，擋風玻璃外框採用鍍鉻點綴，而頭燈內部也加入玫瑰金點綴，足踏 21 吋多輻式輪圈，側裙增加 Maybach 字樣及鍍鉻飾條，車尾換上 Maybach 專屬字體的車型銘牌，軟蓬採用輕量化隔音材質製作，表面加入 Maybach 圖案。

▲車頭配備輪廓具有發光功能的鍍鉻直瀑水箱護罩。

▲引擎蓋增加三芒星立標及前後貫穿鍍鉻鰭片，亦可依照車主需求增加部分手工製作的墨灰色 Maybach 圖案。

▲頭燈內部也加入玫瑰金點綴。

▲足踏 21 吋多輻式輪圈。

▲側裙增加 Maybach 字樣及鍍鉻飾條。

▲車尾換上 Maybach 專屬字體的車型銘牌。

▲軟蓬採用輕量化隔音材質製作，表面加入 Maybach 圖案。

車色方面，Red Ambience 車型採用全新的 MANUFAKTUR 特殊漆－Red Garnet Metallic (金屬紅色) 搭配鐵黑色銀粉漆塗裝，至於 White Ambience 車型則採用 MANUFAKTUR 特殊漆-消光瓷釉白搭配鐵黑色銀粉漆塗裝。

▲Red Ambience 車型採用全新的 MANUFAKTUR 特殊漆－Red Garnet Metallic (金屬紅色) 搭配鐵黑色銀粉漆塗裝。

▲White Ambience 車型則採用 MANUFAKTUR 特殊漆-消光瓷釉白搭配鐵黑色銀粉漆塗裝。

內裝方面，SL 680 Monogram Series 採用以永續材質鞣製而成的 MANUFAKTUR 專屬水晶白 Nappa 真皮來包覆座椅、中控台及門飾板，並搭配亮銀色鍍鉻飾件，座椅中還縫製了全新的花卉紋路，座椅後方的空間同樣以白色皮革包覆，而椅背飾板則施以電鍍處理，並的座椅靠背和銀色鍍鉻飾件形成鮮明對比。除此之外，方向盤、踏板及門檻飾板都加入 Maybach 專屬圖案，而 MBUX 系統及數位儀錶板也擁有 Maybach 專屬的開機動畫及顯示風格。

▲SL 680 Monogram Series 採用以永續材質鞣製而成的 MANUFAKTUR 專屬水晶白 Nappa 真皮來包覆座椅、中控台及門飾板。

▲座椅中縫製了全新的花卉紋路。

座椅後方的空間同樣以白色皮革包覆，而椅背飾板則施以電鍍處理。

▲MBUX 系統及數位儀錶板也擁有 Maybach 專屬的開機動畫及顯示風格。

動力配置方面，SL 680 Monogram Series 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 585hp 最大馬力，搭配 9G-TRONIC 手自排變速箱及 4MATIC+ 四輪驅動系統，也擁有後軸轉向系統來提升操控表現，而排氣系統則進行噪音最佳化設計，懸吊系統則採用舒適化調校。

在 SL 680 Monogram Series 發表之際，Mercedes-Maybach 同步推出 Icons of Luxury 精品系列供車主於線上商店或授權經銷商選購，商品包括皮衣、運動鞋、圍巾、手提包及寵物包等。國內市場方面，目前台灣賓士導入的 Mercedes-Maybach 車款包括 S 580、GLS 600 及 EQS 680 SUV，未來是否也會引進本文 SL 680 Monogram Series，本站將持續追蹤最新消息。

▲在 SL 680 Monogram Series 發表之際，Mercedes-Maybach 同步推出 Icons of Luxury 精品系列供車主於線上商店或授權經銷商選購，商品包括皮衣、運動鞋、圍巾、手提包及寵物包等。

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關鍵字：Mercedes-Benz賓士Mercedes-MaybachMaybach邁巴赫SL680敞篷跑車汽車新車

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