賓士「V-Class豪華商旅2度小改款」陸開始預售！僅提供V300汽油動力

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前於中國大陸市場宣佈展開全新二度改款 V-Class 預售活動，車型編成與價格分別為 V 300 領航版 (人民幣 50~53 萬元)、V 300 尊貴版 (人民幣 61~62 萬元)、V 300 L 長軸距尊貴版 (人民幣 64~65 萬元)、V 300 L 長軸距豪華版 (67~68 萬元)。

外觀方面，將提供兩款全新設計：豪華立標搭配盾型格柵與動感大標搭配夜幕星河格柵。車身長寬高分別為 5,140x1,928x1,880mm，軸距為 3200mm；長軸距車型則將尺碼放大至 5,370x1,928x1,920mm，軸距更達 3,430mm。

內裝方面，全新懸浮式中控設計使前座擁有更大容量的收納空間，同時方便前後乘客移動，深灰色開孔型橄欖木紋搭配全新出風口設計。雙 12.3 吋螢幕採用第二代 MBUX 智能人機交互系統，提供升級的高德訂製導航、帶有實景穿越和信號燈倒計時系統，並新增豐富的娛樂 APP 及 3 年免費無限流量。配備方面，擁有如加熱方向盤、64 色氛圍燈 (內置 10 種色彩主題)，並享有同級獨有的第三排獨立座椅。

動力方面，中國大陸市場所販售之 V 300 車型搭載代號為 M254 的 2.0L 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，加上 48V 高效輕油電系統，約可輸出 170kW (231hp) 最大功率，除了較現有販售車型動力再度提升，油耗數據更可有效降低，啟動更加寧靜，反應更快，加速購更順暢。另外亦將搭載 Level 2 智能駕駛輔助系統，包含自適應巡航控制與車道居中等功能。

臺灣市場方面，台灣賓士於 2024 年 8 月 5 日宣布二度改款 V-Class 車系正式上市，提供三款車型：標配七人座的 V 220 d Avantgarde (262 萬元起)，標配八人座的 V 250 d Avantgarde (286 萬元起)，以及首次在 V-Class 車系上出現三芒星立標款式的 V 250 d Exclusive，六人座空間配置，標配後座第一排頭等艙座椅，建議售價為 359 萬元起，預計將於九月開始陸續交車，系出同門的豪華九人座 Vito Tourer 預計將於 2025 年第一季登台。