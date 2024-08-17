ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「海神新超跑」GT2 Stradale亮相！賽道化風格、馬力提升至640匹

▲影片來源：Maserati

記者林鼎智／綜合報導

瑪莎拉蒂（Maserati）在蒙特利汽車周推出全新GT2 Stradale跑車，新車以MC20為基礎、參考GT2賽車設計，具有更侵略的前保桿、空力套件與進氣壩，讓新GT2 Stradale具有更賽道化的風格。

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati以MC20為基礎，推出更賽車化風格的GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati，以下同）

新GT2 Stradale採20吋鍛造輪圈、大面積進氣壩、開口引擎蓋，車側也有導流孔、後下擴散器與可調式碳纖維尾翼，不僅視覺上戰鬥力滿滿，還能在時速280km／h時產生500公斤最大下壓力。

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲GT2 Stradale採大面積進氣壩、開口引擎蓋與可調式碳纖維尾翼，視覺上戰鬥力滿滿，還能在時速280km／h時產生500公斤最大下壓力。

座艙方面也更加賽道化，具有碳纖維運動座椅，搭配Blue Elettrico Alcantara麂皮材質，並換上新款方向盤，該方向盤整合LED換檔提示燈，在Sport、Corsa模式時超過5,500rpm就會亮起，車內也採10.25吋數位儀表、10.25吋中控螢幕與音響系統。

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲車內具有碳纖維運動座椅、Blue Elettrico Alcantara麂皮材質縫面、10.25吋數位儀表、10.25吋中控螢幕與音響系統等。

原廠也升級GT2 Stradale的3.0升V6雙渦輪引擎，增加10匹來到640匹馬力，不過扭力峰值則下降1公斤米扭力，來到73.4公斤米扭力，搭配8速雙離合變速下、後輪驅動下，0-100km／h加速達2.8秒。極速可達324km／h。

瑪莎拉蒂GT2 Stradale也升級懸吊、煞車系統與電控系統，除了懸吊採賽道化調校外，也配有Brembo卡鉗、更大的碳纖維陶瓷煞車碟盤，另外還可選配電子限滑差速器、米其林光頭胎、4點式安全帶及電控系統優化等。

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati）

▲瑪莎拉蒂目前尚未公布GT2 Stradale的售價。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車瑪莎拉蒂Maserati三叉戟GT2 StradaleMC20蒙特利V6海王星

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

「海神新超跑」GT2 Stradale亮相！賽道化風格、馬力提升至640匹

「海神新超跑」GT2 Stradale亮相！賽道化風格、馬力提升至640匹

藍寶堅尼「新V8油電超跑」接替小牛！3馬達920匹萬轉輸出技壓對手

藍寶堅尼「新V8油電超跑」接替小牛！3馬達920匹萬轉輸出技壓對手

最新文章

「海神新超跑」GT2 Stradale亮相2024-08-17

藍寶堅尼新V8油電超跑接替小牛2024-08-17

【周焦點】MG4停售、國產7人座油耗曝2024-08-17

Skoda小改款Octavia vRS英國上市2024-08-17

邁巴赫電動休旅車日本發表2024-08-17

福斯大改款加州號露營車英開賣2024-08-17

台灣Vespa車主嘉年華報名開跑2024-08-16

福特4門野馬跑車傳命名為Mach-42024-08-16

極氪007電動房車進軍美國市場2024-08-16

台灣MG4電動車「官網暫停接單」2024-08-16

熱門文章

台中封街賽車3萬張票開賣秒殺　網路喊價最高翻7倍2024-08-16

邁巴赫電動休旅車日本發表2024-08-17

【周焦點】MG4停售、國產7人座油耗曝2024-08-17

Skoda小改款Octavia vRS英國上市2024-08-17

福斯大改款加州號露營車英開賣2024-08-17

台灣MG4電動車「官網暫停接單」2024-08-16

改款「新Hyundai Custin」突襲亮相2024-08-15

BMW「新M5旅行車」發表2024-08-16

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

TOYOTA「旗艦7人座休旅」新年式開賣2024-08-14

相關新聞

密集恐懼症發作！豪雨天車停樹下「滿車琉璃蟻」　車主淚崩求救

密集恐懼症發作！豪雨天車停樹下「滿車琉璃蟻」　車主淚崩求救

藍寶堅尼「新V8油電超跑」接替小牛！3馬達920匹萬轉輸出技壓對手

藍寶堅尼「新V8油電超跑」接替小牛！3馬達920匹萬轉輸出技壓對手

Skoda「小改款Octavia vRS」英上市！馬力漲20匹合新台幣160.2萬起

Skoda「小改款Octavia vRS」英上市！馬力漲20匹合新台幣160.2萬起

邁巴赫「EQS 680 SUV電動休旅車」日本發表！折合新台幣547.4萬起

邁巴赫「EQS 680 SUV電動休旅車」日本發表！折合新台幣547.4萬起

福斯「大改款加州號露營車」英開賣！首見雙滑門設計合新台幣269萬

福斯「大改款加州號露營車」英開賣！首見雙滑門設計合新台幣269萬

讀者迴響

熱門文章

紅牛變黃牛！台中封街賽車3萬張票開賣秒殺　網路喊價最高翻7倍

紅牛變黃牛！台中封街賽車3萬張票開賣秒殺　網路喊價最高翻7倍

邁巴赫「EQS 680 SUV電動休旅車」日本發表！折合新台幣547.4萬起

邁巴赫「EQS 680 SUV電動休旅車」日本發表！折合新台幣547.4萬起

【周焦點】台灣MG4停售、HS與ZS限量接單　國產7人座、休旅油耗曝光

【周焦點】台灣MG4停售、HS與ZS限量接單　國產7人座、休旅油耗曝光

Skoda「小改款Octavia vRS」英上市！馬力漲20匹合新台幣160.2萬起

Skoda「小改款Octavia vRS」英上市！馬力漲20匹合新台幣160.2萬起

福斯「大改款加州號露營車」英開賣！首見雙滑門設計合新台幣269萬

福斯「大改款加州號露營車」英開賣！首見雙滑門設計合新台幣269萬

台灣MG4電動車「官網暫停接單」！受國產自製率新制衝擊原廠回應了

台灣MG4電動車「官網暫停接單」！受國產自製率新制衝擊原廠回應了

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

BMW「新M5旅行車」發表！717匹馬力第4季上市、折新台幣393.8萬起

BMW「新M5旅行車」發表！717匹馬力第4季上市、折新台幣393.8萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366