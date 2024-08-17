「海神新超跑」GT2 Stradale亮相！賽道化風格、馬力提升至640匹

▲影片來源：Maserati



記者林鼎智／綜合報導

瑪莎拉蒂（Maserati）在蒙特利汽車周推出全新GT2 Stradale跑車，新車以MC20為基礎、參考GT2賽車設計，具有更侵略的前保桿、空力套件與進氣壩，讓新GT2 Stradale具有更賽道化的風格。

▲Maserati以MC20為基礎，推出更賽車化風格的GT2 Stradale 。（圖／翻攝自Maserati，以下同）

新GT2 Stradale採20吋鍛造輪圈、大面積進氣壩、開口引擎蓋，車側也有導流孔、後下擴散器與可調式碳纖維尾翼，不僅視覺上戰鬥力滿滿，還能在時速280km／h時產生500公斤最大下壓力。

▲GT2 Stradale採大面積進氣壩、開口引擎蓋與可調式碳纖維尾翼，視覺上戰鬥力滿滿，還能在時速280km／h時產生500公斤最大下壓力。



座艙方面也更加賽道化，具有碳纖維運動座椅，搭配Blue Elettrico Alcantara麂皮材質，並換上新款方向盤，該方向盤整合LED換檔提示燈，在Sport、Corsa模式時超過5,500rpm就會亮起，車內也採10.25吋數位儀表、10.25吋中控螢幕與音響系統。

▲車內具有碳纖維運動座椅、Blue Elettrico Alcantara麂皮材質縫面、10.25吋數位儀表、10.25吋中控螢幕與音響系統等。



原廠也升級GT2 Stradale的3.0升V6雙渦輪引擎，增加10匹來到640匹馬力，不過扭力峰值則下降1公斤米扭力，來到73.4公斤米扭力，搭配8速雙離合變速下、後輪驅動下，0-100km／h加速達2.8秒。極速可達324km／h。

瑪莎拉蒂GT2 Stradale也升級懸吊、煞車系統與電控系統，除了懸吊採賽道化調校外，也配有Brembo卡鉗、更大的碳纖維陶瓷煞車碟盤，另外還可選配電子限滑差速器、米其林光頭胎、4點式安全帶及電控系統優化等。

▲瑪莎拉蒂目前尚未公布GT2 Stradale的售價。