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邁巴赫「EQS 680 SUV電動休旅車」日本發表！折合新台幣547.4萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前透過日本官方網站宣布，正式於日本市場發表旗下豪華子品牌 Mercedes-Maybach 首款純電休旅 EQS 680 SUV，新車以 Mercedes-Benz EQS SUV 為基礎重新打造，注入大量奢華視覺元素，提供層峰人士全新的移動坐駕選擇，其於日本市場正式建議售價為日圓 27,900,000 (折合新臺幣 547.4 萬元起)。

Mercedes-Maybach EQS SUV 車身尺碼為 5,125x2,034x1,721mm，軸距達 3,210。外觀方面，加入許多 Maybach 的奢華視覺元素，車頭擁有三芒星立標搭配封閉式設計的船槳式水箱護罩，下方兩側鑲嵌大量鍍鉻飾條與 Maybach 廠徽，並且標配的多光束智慧型數位頭燈。車側窗框以及側裙處加入大面積鍍鉻飾條，Maybach 廠徽則同樣位於 D 柱，並標配 22 吋 Maybach 七輻式輕合金輪圈 (另提供多種 21 吋造型選擇)。後方尾翼、擋風玻璃以及下擾流等處皆採用大面積鍍鉻材質點綴，搭配上內立體螺旋設計尾燈。提供多種專屬雙色車漆：科技銀/鐵黑、科技銀/海藍、鐵黑/淺灰、鐵黑/絲綢金、及絲絨棕/瑪瑙黑等。

進入豪華車室，儀表檯由 MBUX Hyperscreen 超寬幅螢幕所佔據，享有專屬動畫與介面，同時配置 Burmester® 4D 環繞音響系統與 Dolby Atmos 杜比全景聲。門板、車頂內飾等處皆採用奢華面料鋪陳，不鏽鋼踏板組、座椅頭枕、座椅靠背、門檻踏板以及後座腳部投影處等處都具有 Maybach 以彰顯其身分。第二排配有雙 11.6 吋螢幕的 MBUX 後座視聽娛樂系統，並可選配頭等艙概念的獨立雙後座配置，繭型 Nappa 皮質座椅享有通風、按摩以及肩頸加熱功能，另具備專屬禮車套件，讓使用者僅需透過模式切換，副駕駛座便能自動前移，在配上折疊桌，達到寬敞的頭等艙乘坐體驗。另外也提供後座中央冰箱和頂級鍍銀香檳杯等選配。

動力配置方面，採用雙馬達所構成的四輪驅動系統架構，具備 658hp/ 950Nm 最大性能輸出，提供 200 kW DC 最大充電功率，僅需 30 分鐘即可完成 10~80%電池充能，車輛在低乘載時將自動關閉其中一具馬達，最高續航里程達 611 公里 (WLTP)。標配有 AIRMATIC 氣壓式懸吊系統，可應對不同路況進行車身高度調整，提升行駛舒適性。另輔以角度達 10 度的後軸轉向系統，實現僅 11 公尺迴轉直徑。Dynamic Select 駕駛模式切換功能，除提供 Eco、Sport、Off-road 以及 Individual 以及專屬的 Maybach 駕駛模式。

早在 1909 年，Maybach 就由天賦異稟的德國汽車工程師 Wilhelm Maybach 與兒子創立，透過多年在 Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) 的技師經驗，公司所生產的汽、柴油引擎也成為齊柏林飛船 (Zeppelin) 的動力來源，在一、二戰期間也為多種飛機、戰車提供引擎。同時亦在 1920 年代開始生產高級汽車，成為當年眾多好野人的座駕。

在二戰後，Maybach 卻因受到經濟影響而開始走下坡，並於 1960 年代被 Daimler-Benz 併購，轉而生產 W108、W116 等車款的特仕版本，名氣卻沒有很高。直到 1997 年，Daimler 決定打造能與 Rolls-Royce 對打的車型，並於 2000 年正式推出 Maybach 57 (W240) 和 62 (V240)，成為繼 Mercedes-Benz W100 600 停產後的正宗繼承人。可惜的是，淡出高級市場數十年的 Maybach 對於所瞄準的潛在買家來說太過陌生，銷量以及市場觸及度低於預期，隨後於 2013 年宣布停產。隨後直至 2015 年才以 Mercedes-Maybach 重生，車款主要以 S-Class 和 GLS 等賓士旗艦車款進行升級，售價與市場接受度也大大提升。如今 EQS SUV 則成為品牌第 3 款車型，亦是首款純電動車型，為層峰消費帶來更多元的移動皇宮選擇。

國內市場方面，台灣賓士於今年稍早 6 月 5 日選於臺北信義區富邦美術館舉辦「Mercedes-Maybach EQS 680 SUV 新車上市媒體拍照會」，現場宣布 Mercedes-Maybach EQS 680 SUV 正式在台上市，其建議售價為新臺幣 970 萬元起。此外，更於現場同步展示暗黑奢華的 Night Series 特仕車型，提供台灣市場層峰買家多元化的 Mercedes-Maybach 車型選擇。

▲圖為台灣賓士總裁金恩中先生。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士邁巴赫MaybachEQSSUV680汽車新車電動車日本

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