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Skoda「小改款Octavia vRS」英上市！馬力漲20匹合新台幣160.2萬起

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 2 月稍早，Volkswagen 集團旗下捷克品牌 Škoda 正式推出 Octavia 車系中期改款車型後，近日 (08/14) Škoda UK 則於英國官方網站宣布 Octavia vRS (海外市場稱為 RS) 正式於英國市場發表上市，維持導入 Fastback 五門與 Combi 旅行車型，並採用全新外觀造型，針對頭燈及保險桿等細部進行修飾，同時導入全車黑化飾條與 19 吋專屬運動化鋁圈，動力上則較改款前 RS 車型提升 +20PS 來到 265PS (195kW) 的水準。其於英國市場正式建議售價分別為 Octavia vRS 轎車型 (英鎊 38,670 元起，折合新臺幣 160.2 萬元起)、Octavia vRS Combi 旅行車型 (英鎊 39,775 元起，折合新臺幣 164.8 萬元起)。

外觀方面，作為中期改款車型，Škoda Octavia 車系在車頭部分的變化較多，整體風格更加運動。最明顯的部位是換上全新的頭燈設計，官方稱其為第二代 LED 矩陣式頭燈，內部還加入 Crystallinium 材質，能透露出獨特的藍色色調。車頭的保險桿也發生變化，兩側通風孔部為更有立體感，同時加入全新的貫穿式氣壩的設計。車尾部分也將針對後保桿造型，以及 LED 尾燈的燈組排列進行調整。而在本次主角 Škoda Octavia RS 車型上，則依舊採用與改款前相同配置，擁有較標準車型更運動化的外觀，包括專屬黑化直瀑式水箱護罩、前保險桿更為銳利的線條設計、氣壩面積也更張揚。來到車側，則採用黑車烤漆窗框、19 吋運動化鋁圈搭配紅色卡鉗等，並透過車尾的鴨尾、雙邊矩形黑化尾飾管加強跑格的氛圍。

在內裝格局上，全新中期改款 Octavia 全車系標配液晶螢幕，在高階車型上升級 13 吋螢幕，內含 Laura 語音助理以及 ChatGPT AI。同時車內還提供 15W 無線充電以及 45W USB-C 充電孔。而全新的免持鑰匙系統，只要車主車身攜帶鑰匙，在接近或離開車輛 1.5 米以內的距離時，車輛會自動解鎖或鎖定車輛。至於 Škoda Octavia RS 車型，車艙整體鋪陳則以黑色調為基礎，標準配置三輻式 RS 方向盤，Alcantara/真皮材質包覆跑車化座椅上方還繡有 RS 標誌，並採用紅色車縫線點綴，輔以類碳纖維飾板及金屬踏板與多色環艙氣氛燈來滿足車主的熱血操駕需求。

動力配置方面，全新中期改款 Škoda Octavia RS 車型延續採用 Volkswagn 集團經典的代號為 EA888 evo4 之 2.0 升四缸渦輪直噴引擎，但晶圓廠調教升級後，最大動力輸出自改款前的 245PS/ 37.8kgm 增加至 265PS (195kW)/37.8 kgm，最大馬力足足增加了 20PS 之餘，最大扭力則保持不變。

國內市場方面，Škoda Taiwan 曾於 2023 年 1 月時正式在台發表 Octavia RS 車型，提供五門 Fastback 及 Combi 旅行車雙車型選擇，並採限量 245 輛型式販售。其建議售價分別為五門 Fastback (新臺幣 149.9 萬元)和 Combi 旅行車(新臺幣 159.9 萬元)。

▲圖為 Škoda Taiwan 總裁李御林 (Chris Lee) 。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaOctavia阿塔CombiFastbackRSvRS小改款汽車新車旅行車斜背

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