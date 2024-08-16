「極氪007電動房車」進軍美國市場　新電池10-80%充電僅10分半

▲Zeekr 007電動房車在去年底大陸開賣後，最近也要進軍美國市場，主打10.5分鐘即可完成10-80%充電效率，對手瞄準特斯拉Model 3。（圖／翻攝自Zeekr，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大陸吉利集團旗下電動車品牌極氪（Zeekr），在推出Zeekr 007電動房車後也即將在美國開始首批交付，新車採用新款LFP磷酸鐵鋰電池，可在10.5分鐘完成10-80%充電，號稱具有世上最快的充電速度，讓電動車更接近燃油車的加油時間。

▲Zeekr 007由知名汽車設計師Stefan Sielaff操刀外型，採隱藏式車門把手設計。



Zeekr表示，歸功於新LFP磷酸鐵鋰電池優化材質及技術，在可支援5.5C ultra-fast 500kW快充技術下，使充電速度勝過現行NCM鎳鈷錳電池。這款新電池將首搭在Zeekr 007上，其電池管理系統可確保在惡劣環境下也穩定，官方測試在-10°Ｃ低溫環境時可在30分鐘內完成10-80%充電。

▲其搭載的LFP磷酸鐵鋰電池具有10-80%充電僅需10.5分鐘，號稱是世上最快的充電速度。



Zeekr 007搭載SEA電動車平台，為800V架構，共有單馬達後驅、雙馬達全驅版本，後驅車型具有421匹馬力、全驅則是646匹馬力，CLTC規範下續航力可達688公里。

Zeekr 007配備也不差，具有Nappa真皮座椅及通風加熱按摩功能，並採15吋中控螢幕、35.5吋AR-HUD抬頭顯示器等，大陸當地售價自209,900人民幣起，折合新台幣約94.5萬起，競爭對手將瞄準特斯拉Model 3。

▲Zeekr 007配備Nappa真皮座椅及通風加熱按摩功能，並採15吋中控螢幕、35.5吋AR-HUD抬頭顯示器等。