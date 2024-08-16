國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

圖文／7Car 小七車觀點

2024 TAA 國際 HI-END 音響大展將在臺北圓山大飯店 (臺北市中山區中山北路四段 1 號) 連展四天 (8/15~8/18)，現場集結高達約 500 家海內外品牌進駐，除了頂級 HI-END 音響和多聲道影音系統以外，各大知名品牌耳機、隨身播放器及耳機擴大機也都一應俱全，還有數位視訊 (液晶電視、投影機系列)、卡拉 OK、音響元件、週邊附件、線材、DIY 套件、影音軟體及專業雜誌等產品都將於現場展出。此外，戶外花園廣場則規劃汽車音響專區，邀請 IASCA 台灣汽車音響競賽協會合作，展出多輛汽車音響改裝示範車輛。

2024 TAA 國際 HI-END 音響大展將會展出多輛的汽車音響改裝示範車輛，改裝金額從數十萬到上百萬不等，包含 Honda Fit、Toyota Corolla Cross、Hyundai Tucson、Porsche Cayenne、Volvo V90 Cross Country 等多種風格車款，以及不同的改裝音響方案，皆透過改裝達人精湛的技術以及豐富的經驗，調整到最極致的聲音表現。其中，IASCA TAIWAN 汽車音響競賽協會資深裁判長黃登賢改裝的車輛就佔據了兩個名額，其中一輛為改裝了 150 萬元音響的 Hyundai Tucson，從最入門的揚聲器擺放位置，到線路安排及木工施作，處處展現了精細的匠心工藝，也是這次展區的一大亮點。

近年來汽車影音需求不斷提升，海外研究機構最新的調查報告寫出，由於 ADAS（先進駕駛輔助系統，Advanced Driver Assistance Systems）改進了安全功能，以及智慧型手機透過 Wi-Fi 和藍牙技術控制的高品質娛樂系統，在車輛上的應用不斷增加，揚聲器在預測期內將繼續成長，汽車聲學材料市場規模預計到 2029 年將達到 62.8 億美元 (約新臺幣 2059 億)。

「2024 TAA 國際 Hi-END 音響大展」至今已舉辦 34 屆，在臺灣具有指標性意義，持續將汽車音響帶入大展。隨消費者生活型態的改變，對於車用音響的需求不斷攀升，更喜歡在車上聽音樂，以及在乘車使用車載資訊娛樂系統傾向的轉變，預計將為市場成長提供新的機會。