ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

圖文／7Car 小七車觀點

2024 TAA 國際 HI-END 音響大展將在臺北圓山大飯店 (臺北市中山區中山北路四段 1 號) 連展四天 (8/15~8/18)，現場集結高達約 500 家海內外品牌進駐，除了頂級 HI-END 音響和多聲道影音系統以外，各大知名品牌耳機、隨身播放器及耳機擴大機也都一應俱全，還有數位視訊 (液晶電視、投影機系列)、卡拉 OK、音響元件、週邊附件、線材、DIY 套件、影音軟體及專業雜誌等產品都將於現場展出。此外，戶外花園廣場則規劃汽車音響專區，邀請 IASCA 台灣汽車音響競賽協會合作，展出多輛汽車音響改裝示範車輛。

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

2024 TAA 國際 HI-END 音響大展將會展出多輛的汽車音響改裝示範車輛，改裝金額從數十萬到上百萬不等，包含 Honda Fit、Toyota Corolla Cross、Hyundai Tucson、Porsche Cayenne、Volvo V90 Cross Country 等多種風格車款，以及不同的改裝音響方案，皆透過改裝達人精湛的技術以及豐富的經驗，調整到最極致的聲音表現。其中，IASCA TAIWAN 汽車音響競賽協會資深裁判長黃登賢改裝的車輛就佔據了兩個名額，其中一輛為改裝了 150 萬元音響的 Hyundai Tucson，從最入門的揚聲器擺放位置，到線路安排及木工施作，處處展現了精細的匠心工藝，也是這次展區的一大亮點。

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

近年來汽車影音需求不斷提升，海外研究機構最新的調查報告寫出，由於 ADAS（先進駕駛輔助系統，Advanced Driver Assistance Systems）改進了安全功能，以及智慧型手機透過 Wi-Fi 和藍牙技術控制的高品質娛樂系統，在車輛上的應用不斷增加，揚聲器在預測期內將繼續成長，汽車聲學材料市場規模預計到 2029 年將達到 62.8 億美元 (約新臺幣 2059 億)。

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

「2024 TAA 國際 Hi-END 音響大展」至今已舉辦 34 屆，在臺灣具有指標性意義，持續將汽車音響帶入大展。隨消費者生活型態的改變，對於車用音響的需求不斷攀升，更喜歡在車上聽音樂，以及在乘車使用車載資訊娛樂系統傾向的轉變，預計將為市場成長提供新的機會。

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

多輛改裝車齊聚、大規模五層展區！　TAA 國際 HI-END 音響大展盛大舉行

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTACorollaCrossTAA音響改裝汽車新車音響展

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

車廠風災專案一次看「泡水車免費拖吊＆維修折扣」陪伴車主過難關

車廠風災專案一次看「泡水車免費拖吊＆維修折扣」陪伴車主過難關

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

最新文章

國產車自製率新制上路中華車回應2024-08-16

TOYOTA神車斥資百萬改裝音響2024-08-16

雪鐵龍宣布退出澳洲2024-08-15

賓士GLS旗艦休旅將迎二度小改？2024-08-15

光陽GP125再祭優惠最低45800起2024-08-15

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

川崎Z650RS、Z900RS歐規新車色2024-08-15

B95 Gotham揭布魯斯韋恩的奢華2024-08-15

福斯Level 4旗艦電動車延後上市2024-08-15

巴西TOYOTA推Corolla防彈車2024-08-15

熱門文章

改款「新Hyundai Custin」突襲亮相2024-08-15

TOYOTA神車斥資百萬改裝音響2024-08-16

改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場2024-08-15

「國產7人座、新Kuga」送測油耗曝光2024-08-14

福斯「全新入門休旅」8月底登場2024-08-15

納智捷「n7大電池版」送測曝光2024-08-14

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

新一代「Nissan Kicks」售價公布2024-08-14

KG Mobility新斜背跑旅亮相2024-08-14

台灣「Hyundai全新跨界休旅」確認國產2024-08-14

相關新聞

雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

賓士「GLS旗艦休旅」將二度小改款？預想圖曝光、3芒星燈具上身

賓士「GLS旗艦休旅」將二度小改款？預想圖曝光、3芒星燈具上身

光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比

光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

Kawasaki「2暢銷復古重機」歐規新色登場　新增消光黑／灰更有型

2024TAA國際 HI-END音響展盛大開幕　千萬頂級「神器」罕見亮相

2024TAA國際 HI-END音響展盛大開幕　千萬頂級「神器」罕見亮相

讀者迴響

熱門文章

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場！外觀、內裝都有亮點

改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場！外觀、內裝都有亮點

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

福斯「全新入門休旅」8月見！鎖定Corolla Cross　汽油、渦輪雙動力

福斯「全新入門休旅」8月見！鎖定Corolla Cross　汽油、渦輪雙動力

納智捷「n7大電池版」要來了！能源局送測資料曝、續航711公里

納智捷「n7大電池版」要來了！能源局送測資料曝、續航711公里

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

新一代「Nissan Kicks跨界休旅」售價公布！2.0升動力折合新台幣75萬

新一代「Nissan Kicks跨界休旅」售價公布！2.0升動力折合新台幣75萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366