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川崎「Z650RS、Z900RS復古重機」歐規新色曝　消光黑／灰更有型

▲2025歐規Z900RS。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲2025年式歐規Z900RS新色登場，此次更首度提供消光黑／灰塗裝，搭配SE版本的Ohlins後避震、金色前倒叉／輪框，相當吸睛。（圖／翻攝自Kawasaki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Kawasaki「復古重機」Z650RS、Z900RS歐規新車色登場，此次2025年式歐規Z650RS、Z900RS配備上沒有變更，並在歐規市場推出新款綠色塗裝，而Z900RS也首度提供消光黑／灰版本，讓視覺外型更搶眼。

首先在Z650RS方面，歐規新年式共有 Ebony烏木黑、Ebony／Green黑綠、Ebony／Yellow黑黃三種塗裝，其中烏木黑是以2001年Zephyr X為靈感。

▲歐規Z650RS 。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲歐規Z650RS 。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲歐規Z650RS 。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲Z650RS則有黑、黑綠、黑黃三種塗裝，日規車型則還不確定。

而Z900RS方面，則有消光黑／灰、Ino Red紅與新款綠色塗裝，其中消光黑車色是以Z900RS SE車型亮相，搭配該車配置的金色Ohlins後避震、金色前倒叉／輪框與Brembo輻射卡鉗相當搶眼。至於日規車型方面，目前僅確定Z900RS會有消光黑／灰、糖果紅配色，而Z650RS還未有明確消息。

▲2025歐規Z900RS。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲2025歐規Z900RS。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲歐規Z900RS還有新款綠色及Ino Red紅車色選擇。

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